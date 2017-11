Carille se diz honrado ao revelar 'duelo' com Tite em jogo beneficente em Chapecó

O técnico Fábio Carille, campeão nacional com o Corinthians nesta temporada, confirmou nesta sexta-feira que participará de um "duelo" contra Tite, treinador da seleção brasileira, em um amistoso que será realizado no dia 22 de dezembro, em Chapecó.

A partida está sendo organizada pela Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense (Abravic) para arrecadar fundos para a manutenção dos projetos assistenciais da entidade. O jogo terá a presença de atletas, técnicos e ex-atletas de futebol.

"Me senti muito honrado antes do jogo contra o Flu para ser escolhido de participar de um jogo beneficente em Chapecó, para ajudar as famílias que estão com dificuldade. Tinga está por trás da Abravic. Serei o técnico de um time e o Tite, o técnico do outro. Vai ser dia 22, 15h30, em Chapecó, uma festa bonita", afirmou o treinador em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava.

Embora seja um jogo beneficente, Carille afirma que não quer ser derrotado por Tite, que trilhou trajetória de grande sucesso como técnico do Corinthians antes de assumir a seleção brasileira. "Não posso perder, senão vou escutar dele muito. Vou dia 21 e concentrar com os caras, não quero nem saber (risos)", disse o comandante corintiano.

Inicialmente o amistoso iria acontecer no Morumbi, mas o alto custo inviabilizou a operação. Com isso, o jogo foi confirmado para a Arena Condá, em Chapecó. A Chapecoense pagará as despesas pela utilização do estádio e todos os valores arrecadados ficarão com a Abravic para uso nos projetos assistenciais da associação.