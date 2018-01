Carille relaciona Juninho Capixaba e Mateus Vital no Corinthians

Dois dos reforços do Corinthians para esta temporada, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o meia Mateus Vital foram relacionados pela primeira vez no novo time. Eles estarão à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo contra o São Caetano, às 19h30 deste domingo, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Juninho Capixaba será titular logo em seu primeiro jogo pelo clube, segundo definiu Carille nos últimos treinos. Neste sábado, após a atividade pela manhã, ele confirmou os 11 que começarão a partida com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson, Kazim.

Outra novidade da lista de 22 jogadores do Corinthians é Mateus Vital, que foi apresentado na quinta, após deixar o Vasco. Ele pode ganhar uma chance no decorrer da partida, que tem mando de campo do São Caetano, mas será disputado no Pacaembu a pedido do próprio clube do ABC paulista.

A maior novidade no treino deste sábado foi a presença de Emerson Sheik. Apresentado nesta sexta, o atacante fez o seu primeiro treino com bola em seu retorno ao clube. No entanto, ele segue sem condições físicas e ainda não tem data para estrear.

Sheik foi um dos coringas do treino desta manhã, ao lado de Danilo, outro veterano da equipe. A dupla participou de treino de três toques em campo reduzido, que foi liderado pelos auxiliares Osmar Loss e Leandro Cuca. Carille comandou atividade de posicionamento com a defesa no campo ao lado.

Confira a lista dos relacionados no Corinthians:

Goleiros: Caíque França e Cássio;

Laterais: Fagner, Juninho Capixaba e Mantuan;

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel e Maycon;

Meias: Camacho, Jadson, Marquinhos Gabriel, Mateus Vital, Rodriguinho e Pedrinho;

Atacantes: Carlinhos, Júnior Dutra, Kazim, Lucca e Romero.