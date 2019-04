Carille poupa jogadores em treino e Corinthians encara Chapecoense com 4 baixas

O Corinthians divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados ainda sem os quatro jogadores que estão no departamento médico. O zagueiro Henrique, o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o atacante Gustavo desfalcarão mais uma vez o time nesta quarta-feira contra a Chapecoense, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Henrique havia treinado com o restante do elenco na segunda-feira, mas ainda foi preservado. Junior Urso e Danilo Avelar também iniciaram a transição para o gramado, mas também ficarão de fora. A tendência é que esse trio esteja apto para a partida contra o Vasco, neste sábado, na Arena Amazônia, em Manaus, pela terceira rodada do Brasileirão.

Por causa da sequência de jogos, o técnico Fábio Carille não esboçou a escalação da equipe durante o treinamento nesta terça-feira. Os jogadores titulares fizeram um treino rápido no gramado para manter a parte física e depois retornaram para a academia.

A provável escalação do Corinthians para enfrentar a Chapecoense deve ser a mesma da derrota por 3 a 2 para o Bahia, na estreia, no domingo, em Salvador: Cássio; Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro e Sornoza; Pedrinho, Boselli e Clayson.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter

Laterais - Carlos Augusto, Fagner, Lucas Piton e Michel

Zagueiros - Bruno Méndez, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes - Ralf, Ramiro e Richard

Meias - Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes - André Luis, Boselli, Clayson, Janderson e Vagner Love