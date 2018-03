Carille poupa Balbuena, Rodriguinho e Jadson e confirma Emerson titular

O técnico Fábio Carille fará testes no Corinthians na partida contra o Botafogo-SP neste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

No treino deste sábado no CT Joaquim Grava, o treinador confirmou a escalação titular com novidades. O zagueiro Balbuena e os meias Rodriguinho e Jadson foram poupados e não ficarão nem no banco de reservas.

Carille também não contará Renê Júnior, machucado, além de Fagner e Clayson, suspensos. Com isso, fará a equipe titular terá uma será de mudanças. No setor ofensivo Lucca formará dupla com veterano Emerson Sheik.

Mantuan, volante de origem, jogará na lateral direita e Mateus Vital ficará responsável pela armação das jogadas. Os considerados titulares serão quatro: Cássio, Henrique, Gabriel, Romero e Maycon, que deixa a lateral esquerda e volta a ser volante para substituir Renê Júnior.

Assim, o Corinthians entrará em campo para o duelo em Ribeirão Preto com: Cássio, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Mateus Vital, Lucca e Emerson Sheik.

Na lista de relacionados há duas novidades: o goleiro Walter, que volta ao banco de reservas após quatro meses afastado devido a uma lesão no tendão da perna direita, e o jovem Carlos Augusto, que atuou na Copa São Paulo deste ano como zagueiro e foi relacionado pela primeira vez para um jogo da equipe profissional.

Classificado, o Corinthians aguarda apenas para saber se será o primeiro ou segundo colocado do Grupo A. O time está na ponta da tabela com 20 pontos. O Ituano é o atual segundo colocado com 17. O Bragantino, o terceiro com 16, também tem chances de classificação.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Caíque França e Walter.

Laterais: Mantuan, Sidcley, Juninho Capixaba e Carlos Augusto.

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique e Léo Santos.

Volantes: Gabriel, Maycon, Ralf e Paulo Roberto.

Meias: Danilo, Mateus Vital e Pedrinho.

Atacantes: Emerson Sheik, Romero, Júnior Dutra, Lucca e Kazim.