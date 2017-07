Carille faz quatro mudanças no Corinthians para encarar o Patriotas

O Corinthians terá quatro novidades para a partida contra o Patriotas, quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão, pela Copa Sul-Americana. Preocupado com o desgaste físico dos atletas, o técnico Fábio Carille dará descanso para Fagner, Rodriguinho, Romero e Jô.

O treinador comandou nesta terça-feira um treino tático com os 11 jogadores que deverão iniciar a partida diante dos colombianos. A formação treinada foi Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Clayton; Kazim.

No primeiro jogo, disputado em 26 de junho, o placar foi de 1 a 1. O Corinthians avança com um empate sem gols. Caso o resultado volte a ser 1 a 1, a decisão irá para os pênaltis. Com empate por 2 a 2 em diante, quem se classifica é o Patriotas.

A decisão de dar descanso para alguns titulares ocorre pelo fato de o Corinthians voltar a ter uma sequência de dois jogos na semana e isso exigirá ainda mais do elenco. E, através de exames, foi constatado que de todos os titulares, Fagner, Rodriguinho, Romero e Jô foram os que apresentaram mais risco de lesão caso continuassem a atuar seguidamente.

Pablo e Jadson continuam fora, machucados. Danilo, que foi inscrito no lugar de Léo Jabá, não deve ser utilizado na partida desta quarta-feira. Já o atacante Clayson não poderá atuar pelo fato de já ter jogado a Sul-Americana pela Ponte Preta.

Veja Também

Comentários