Carille faz mudanças no time do Corinthians e relaciona Pedrinho

O último treino do Corinthians antes da partida contra a Ferroviária contou com novidades, na manhã deste sábado, CT Joaquim Grava. O técnico Fábio Carille promoveu quatro mudanças na equipe titular e relacionou o jovem Pedrinho, de apenas 18 anos, para o duelo deste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como era esperado, Carille poupará titulares para evitar maior desgaste físico a alguns jogadores, como Guilherme Arana, Maycon, Rodriguinho e Romero. No lugar deles, entram no time Moisés, Camacho, Guilherme e Marlone.

Com estas alterações, o Corinthians deve entrar em campo neste domingo escalado com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel, Camacho, Jadson, Guilherme e Marlone; Jô.

Outra novidade no time é a inclusão de Pedrinho, um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. O meia foi inscrito no Campeonato Paulista nesta semana e já poderá ter sua primeira chance no time principal do Corinthians. Ele foi promovido justamente após brilhar na Copinha.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Matheus Vidotto e Caique França;

Zagueiros: Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos;

Laterais: Fagner, Moisés, Léo Príncipe e Marciel;

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Camacho;

Meias: Marlone, Guilherme, Rodriguinho, Jadson e Pedrinho;

Atacantes: Jô, Romero e Léo Jabá.

