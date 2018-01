Carille faz cinco mudanças no Corinthians para encarar a Ferroviária

O Corinthians terá cinco mudanças para enfrentar a Ferroviária nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em rodada do Paulistão. Do meio para frente, o treinador vai mudar praticamente todo o time. A ideia visa poupar os titulares visando o clássico com o São Paulo, no sábado, também no Pacaembu. Mateus Vital e Júnior Dutra são as principais novidades.

Como de praxe, o treinador selecionou os 11 titulares e fez uma atividade tática separada dos demais atletas, que ficaram no outro gramado. Debaixo de muita chuva, o time escalado por Carille foi Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Mateus Vital; Júnior Dutra.

Em relação a formação que iniciou a partida contra o São Caetano, as mudanças são as saídas de Rodriguinho, Jadson, Romero, Clayson e Kazim para as entradas de Maycon, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Mateus Vital.

O atacante Emerson Sheik participou do treinamento normalmente com os demais companheiros. Dos titulares que serão poupados, o meia Rodriguinho é o único que não foi para o gramado. O zagueiro Henrique ainda aguarda por uma documentação do Fluminense, por isso tem feito trabalhos em horários separados do grupo e ainda não foi sequer confirmado pelo Corinthians.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, o atacante Lucca está com amidalite e por isso não foi para o campo. O volante Renê Júnior fez apenas um trabalho físico.