Carille diz que não ouve torcida do Corinthians e pede voto de confiança a Kazim

O elenco do Corinthians volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava - Foto: IstoÉ Independente

O técnico Fábio Carille ainda não decidiu se vai apostar em Júnior Dutra ou Kazim para enfrentar o Novorizontino, domingo, pelo Campeonato Paulista. O treinador chegou a testar o turco entre os titulares nas atividades de quarta e quinta-feira, mas só definirá quem jogará na sexta. Mas fez questão de sair em defesa do tão criticado atacante nesta quinta, em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, e afirmou que não dá ouvidos para os pedidos da torcida.

"Primeiro, peço que o torcedor acredite em quem está aqui. Fazemos pensando no melhor para o Corinthians e não escuto (a torcida). Se escutasse, não teria o escalado contra o Avaí. Respeito todos os atletas e não desisto de nenhum. Se ele vai começar jogando ou não, não quer dizer que está fora", disse o treinador, lembrando o gol decisivo marcado por Kazim no Campeonato Brasileiro de 2017 contra o Avaí

Mas apesar do apoio público, Carille admitiu que o atacante não está rendendo o esperado em 2018. "Está abaixo? Está. Tem outros que precisam melhorar? Tem", acrescentou o treinador corintiano.

Nesta quinta, Carille comandou um trabalho tático e testou Kazim e Júnior Dutra como titulares. Iniciou a atividade com o time que derrotou o São Paulo no último sábado, com o turco. Depois, o trocou por Dutra.

Enquanto não define o titular, Carille já sabe que contará com novidade no banco de reservas. Ele confirmou que Emerson Sheik ficará entre os suplentes diante do Novorizontino.

"O Emerson, trabalhei com ele em todo o período no Corinthians. É um amigo e um cara privilegiado fisicamente. São impressionante os testes de força, mas ele não vai suportar 90 minutos. Vamos ter jogos enroscados, de Libertadores, e ele vai ser muito importante para nós", projetou o treinador.

O zagueiro Henrique, que teve seu nome registrado no BID na quarta-feira, ainda não tem condições físicas e será preparado para as próximas rodadas.

