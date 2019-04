Carille divulga relacionados do Corinthians sem quatro titulares

Depois de comandar um treino fechado, o técnico Fábio Carille divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra a Chapecoense, quarta-feira, em Itaquera, para o compromisso de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

O time paulista terá quatro desfalques para a partida. O zagueiro Henrique, o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o centroavante Gustavo, o Gustagol, foram vetados pelo departamento médico.

Segundo informações da assessoria de imprensa do clube, Henrique trata um trauma sofrido na coxa direita, Danilo Avelar faz fortalecimento no joelho esquerdo e Gustagol sente dores na coxa direita decorrentes de um edema. Junior Urso ficará fora do terceiro jogo consecutivo também por causa de lesão na coxa direita.

O zagueiro Manoel que revelou ter jogado a final do Campeonato Paulista com uma lesão na coxa foi relacionado e deve começar entre os titulares. Derrotado por 1 a 0 na Arena Condá por 1 a 0, o Corinthians precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil sem a necessidade dos pênaltis.

Carille não divulgou a escalação da equipe, mas a tendência é que entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro e Sornoza; Vagner Love, Boselli e Clayson.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Carlos Augusto, Fagner e Michel.

Zagueiros: Bruno Méndez, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho.

Meias: Jadson, Marquinhos, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: André Luis, Boselli, Clayson e Vagner Love.