Carille define time e Pablo voltará ao Corinthians contra o Atlético-GO

Líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, o Corinthians enfrenta o Atlético-GO neste sábado, às 19h, no Itaquerão, com novidades. A principal delas é a presença do zagueiro Pablo, recuperado de dores na coxa.

O defensor volta ao time após sete jogos como desfalque. Ele vai entrar no lugar do jovem Léo Santos, que fica como opção no banco de reservas. Sem mistérios, o técnico Fábio Carille definiu nesta sexta-feira o time, que conta também com o retorno de Jadson.

O meia está recuperado de uma lesão na costela e poderia ter sido aproveitado diante da Chapecoense, mas o técnico Fábio Carille preferiu deixá-lo em São Paulo para se preparar melhor fisicamente. Em relação aos desfalques, Balbuena continua fora, com dores na coxa. O lateral-esquerdo Guilherme Arana também continua se recuperando de lesão. Já Romero e Jô terão que cumprir suspensão e também serão desfalques.

A equipe esboçada por Carille foi: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim. Líder isolado, o Corinthians tem 10 pontos de vantagem para o Grêmio, enquanto o Atlético-GO é o lanterna, com somente 15 pontos somados.

