Carille define data para estreias de Henrique e Sheik no Corinthians

O Corinthians deve ter duas novidades nos próximos jogos válidos pelo Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille disse nesta sexta-feira que pretende contar com o atacante Emerson Sheik e o zagueiro Henrique em breve e até projetou possíveis datas de estreias para ambos.

Henrique treinou com os novos companheiros pela primeira vez nesta sexta-feira. Na quinta-feira, ele conseguiu a rescisão contratual com o Fluminense e deve, ainda nesta sexta-feira, ser confirmado como reforço do Corinthians.

"Na segunda-feira, a gente vai fazer um trabalho para ver a condição dele e ver se ele pode jogar no domingo (contra o Novorizontino, dia 4 de fevereiro) ou contra o Santo André (dia 9)", explicou o treinador.

Quanto a Emerson, ele já treina com o grupo a mais tempo e já tem uma data de estreia mais definida. "Emerson está no campo há alguns dias e já apareceu no BID Boletim informativo Diário, da CBF. Próximo jogo ele estará relacionado, em Novo Horizonte", assegurou Carille.

O único reforço que ainda continua sem prazo para jogar é o volante Renê Júnior. Ele faz um trabalho físico especial e se recupera de dores no joelho, ainda em decorrência de uma pancada sofrida quando defendia o Bahia. Nesta sexta, ele treinou ao lado de Henrique, Jean e Giovanni Augusto, que não devem ser aproveitados no Campeonato Paulista.