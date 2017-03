Carille conta com volta de Romero e Cássio e define time para encarar Luverdense

O Corinthians vai enfrentar o Luverdense nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, com a mesma formação que derrotou o Santos por 1 a 0, no último sábado. O goleiro Cássio e o atacante Romero, que chegaram a ser dúvidas por problemas físicos, treinaram normalmente nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e estão confirmados para a partida.

Assim, o time alvinegro vai a campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Jadson, Maycon, Rodriguinho e Romero; Jô.

Na terça, Cássio não participou do treino por sentir dores musculares na coxa esquerda. Quanto a Romero, o problema era uma lombalgia, que também o afastou dos gramados por um dia. Mas ambos demonstraram evolução, participaram normalmente do treinamento nesta quarta-feira e depois foram confirmados pelo técnico Fábio Carille.

Será a segunda partida de Jadson como titular do Corinthians desde seu retorno ao time. Além disso, Carille parece ter definido que Jô é o novo titular no ataque, superando o turco Kazim. Embora repita a mesma formação do jogo passado, o treinador garante que não tem um time titular absoluto e que todos precisam ficar atentos para possíveis mudanças.

"Tem vagas abertas. É apenas o segundo jogo que vou repetir a formação. Estamos nesta linha, mas não quero que os outros jogadores se acomodem", avisou o comandante corintiano.

A mudança no regulamento também dá um certo alívio ao treinador. Nas duas primeiras fases, os confrontos da Copa do Brasil foram decididos em jogo único e o Corinthians teve dificuldades nas partidas contra a Caldense e o Brusque. Agora, serão duas partidas. "Quando é um jogo só não dá o direito de errar. Agora, temos uma maior tranquilidade e acho mais justo o campeonato ser assim do que em um confronto apenas", comentou o treinador.

