Carille confirma volta de Jadson e deve escalar Balbuena e Pedrinho no clássico

Poucas horas depois do término da partida em que empatou com o Red Bull Brasil por 1 a 1, na última quinta-feira, o elenco do Corinthians voltou aos treinamentos no CT Joaquim Grava, na manhã desta sexta, visando o clássico com o São Paulo, domingo, às 16h, no Morumbi. Para essa partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão, o técnico Fábio Carille deve contar com o retorno de Balbuena e Jadson e deixou claro que deve manter Pedrinho entre os titulares.

"Existe a possibilidade de contar com o Jadson e o Balbuena tem de esperar para ver como ele vai responder ao treino neste sábado. As outras questões nós vamos ver como vão se apresentar. Jogamos na quinta e teremos pouco tempo para descansar", explicou o treinador.

Em relação ao meia Pedrinho, ele deve permanecer na equipe no lugar de Romero, que está com a seleção paraguaia que disputa as Eliminatória para a Copa. Carille acredita que o momento é propício para manter o garoto na equipe, já que o time está classificado. "Ainda não decidi, mas são grandes as chances de ele iniciar o jogo. São essas partidas em que ele precisa aparecer e temos que passar confiança para o garoto. Estamos classificados e então tudo é tranquilo", comentou.

Os titulares da partida contra o Red Bull Brasil fizeram um trabalho na parte interna do CT e não foram para o gramado nesta sexta-feira. Já os reservas e atletas não relacionados para o confronto fizeram um treino tático, que contou com a presença de Balbuena e Camacho. O paraguaio está recuperado de dores musculares na coxa direita, enquanto o meia estava com sinusite.

Carille comandará um treino neste sábado para definir a equipe, mas a tendência é a de que o Corinthians enfrente o São Paulo com Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Pedrinho; Jô.

