Carille confirma força máxima no domingo e define time titular do Corinthians

O técnico Fábio Carille confirmou nesta sexta-feira que deverá escalar neste domingo, contra o Botafogo, às 16 horas, no Itaquerão, a força máxima que tem à disposição para este confronto de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o treinador praticamente confirmou o time titular que irá a campo e deixou claro que não pretende poupar ninguém.

Desta forma, a única mudança na escalação corintiana em relação à formação utilizada na última quarta-feira, quando a equipe venceu a Universidad de Chile por 2 a 0, em casa, pela Copa Sul-Americana, deverá ser a volta de Fagner à lateral direita. O jogador não pôde atuar diante dos chilenos porque cumpriu suspensão aplicada pela Conmebol após ter sido expulso na última partida disputada pelo Corinthians na Copa Libertadores do ano passado. Sem poder contar com Fagner, Carille escalou Léo Príncipe.

Ao falar sobre o time que pretende levar a campo, Carille disse que o meia Rodriguinho se recupera bem de dores no joelho esquerdo, assim como o também meio-campista Jadson deve ser confirmado na escalação após deixar a partida contra a Universidad de Chile com dores na coxa esquerda. Ele saiu pouco depois de ter marcado o belo gol que selou a vitória por 2 a 0 e, logo após deixar o gramado, no banco de reservas, já iniciou tratamento com gelo no local.

"Estando em condições, os dois vão para o jogo. Não vou poupar ninguém", avisou Carille, em entrevista coletiva na qual em seguida destacou que as chances de Rodriguinho atuar são "enormes", tendo em vista a sua boa evolução clínica. E a presença dos dois atuando juntos novamente foi comemorada pelo comandante. "Ficamos muitos jogos sem Jadson e Rodriguinho no ano. Com os dois juntos, passamos a ser mais perigosos", enfatizou.

Desta forma, a tendência é a de que Carille mande a campo o Corinthians no domingo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

MARQUINHOS GABRIEL E GIOVANNI AUGUSTO - Um treino na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, servirá para o treinador definir de vez o time titular, sendo que ele já adiantou que irá incluir na lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo o

meia Giovanni Augusto e o atacante Marquinhos Gabriel. Eles serão incluídos entre os 23 jogadores que entrarão na listagem que será divulgada neste sábado.

Altamente contestados desde que chegaram ao clube, os dois jogadores estão recuperados de problemas físicos e ficarão como opção de banco no duelo em que o Corinthians precisará de uma vitória simples para ir às semifinais, após empate por 0 a 0 no duelo de ida, no último sábado, em Ribeirão Preto. "Acredito na retomada deles. Eles já fizeram bons jogos. Quando tiverem oportunidade, eles vão fazer o melhor por nós", afirmou o comandante.

E Carille cobrou nesta sexta uma atuação bem melhor do que a péssima exibida no confronto de ida das quartas de final. "Nada deu certo para nós em Ribeirão, alguns jogadores do Botafogo falaram que não deu certo para eles também. Foi um jogo feio. Se a gente melhorar o passe simples, nossa equipe cresce muito e fica mais perigosa", destacou.

