Carille confirma Danilo no Corinthians em 2018 e desconversa sobre reforços

Batido pelo Flamengo na tarde do último domingo, o campeão Corinthians sabe que, mais do que manter seu elenco, precisa se reforçar para a temporada do próximo ano, quando tentará conquistar sua segunda Copa Libertadores. O primeiro nome garantido é o de um velho conhecido da torcida, o meia Danilo, que está renovando contrato. Já os reforços vindos de fora ainda são uma incógnita.

De todo modo, o técnico Fábio Carille sabe que dificilmente terá um nome de peso no próximo ano e desconversou sobre a necessidade de jogadores para formatar um novo esquema de jogo.

"Trazer peças ou depender de esquema vai muito da parte financeira. Não dá pra falar sobre isso. Minha maior preocupação hoje é manter esse grupo o máximo possível e fortalecer. Não estou esperando cereja, que eu sei da situação do Corinthians, mas estou esperando equilibrar mais o meu time para o ano longo que vem", disse o treinador após a partida de domingo.

Ele não quis entrar em detalhes sobre o que espera do plantel para 2018. "É difícil comentar, está tudo ainda muito no ar. Para mim, para sair alguém, tem que chegar alguém. Não vou tirar ninguém do Corinthians, mas é claro que, chegando um jogador, você não pode ficar com 40 jogadores. Não dá para falar de sair sem antes chegar", sustentou.

Carille também confirmou a permanência de Danilo. "Não deve renovar: já está renovado. Já está acertado, o Danilo é um profissional, acima de tudo um homem, então está acertado verbalmente e só falta assinar. Danilo faz parte do nosso grupo para 2018", garantiu o técnico.