Carille confirma Arana, mas faz mistério sobre substituto de Gabriel

O lateral-esquerdo Guilherme Arana é a principal novidade do Corinthians para encarar o Vasco, domingo, às 16h, no Itaquerão. O jogador está recuperado de dores na coxa direita que o deixou fora dos últimos quatro jogos. Por outro lado, o técnico Fábio Carille ainda não definiu quem entrará no lugar de Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Arana treinou normalmente nesta sexta-feira e, ao final da atividade, foi atender aos torcedores presentes no CT Joaquim Grava e passou perto dos jornalistas. Ao ser questionado "100% Arana?", ele respondeu: "90%. Amanhã (sábado) devo estar 100%. Deixa o doutor liberar", disse, se referindo aos médicos do clube.

Em relação a vaga de Gabriel, que assim como Clayson, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o nome mais cotado era Paulo Roberto, mas o volante voltou a sentir dores na coxa direita, durante treino nesta sexta-feira, e não deve ter condições de jogo. Carille vai definir o substituto de Gabriel durante o treinamento na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava.

Camacho passa a ser o favorito. "O Camacho é o que mais tem entrado e tem volume de jogo, Fellipe Bastos está treinando bem, Warian treinando bem também. Vou definir amanhã (sábado)", comentou.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho (Fellipe Bastos), Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Veja Também

Comentários