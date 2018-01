Carille aguarda exames para escalar o Corinthians no clássico

Carille disse que sua preocupação está com o setor defensivo (dois laterais, dois zagueiros e o volante Gabriel) e com Júnior Dutra - Foto: Diário do Grande ABC

O técnico Fábio Carille vai aguardar o departamento médico e a fisiologia do clube para definir a escalação do Corinthians que vai enfrentar o São Paulo, às 17h deste sábado, no estádio do Pacaembu. O treinador admitiu ter preocupações com o fato de muitos possíveis titulares estarem reclamando de dores e ele pretende esperar até momentos antes do jogo para saber quem tem condições físicas. A preocupação maior está com o setor defensivo e com o atacante Júnior Dutra.

"Ainda não tenho o time. Não tenho problema para falar a equipe, mas alguns jogadores chegaram com bastante dor. Amanhã (sábado) o grupo saberá pela manhã, quando fizer avaliação. Podemos aparecer com dois volantes ou com um jogador diferente no ataque. Não temos lastro do Júnior para saber o tempo de recuperação dele. A ideia era que ele não ficasse 90 minutos (contra a Ferroviária), mas não deu para tirar. Eu realmente preciso ouvir o departamento médico para confirmar a equipe", disse o treinador, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Carille disse que sua preocupação está com o setor defensivo (dois laterais, dois zagueiros e o volante Gabriel) e com Júnior Dutra. "Os cinco jogadores que jogam mais recuado vieram com a mesma reclamação, as mesmas dores. Claro que não vão ficar os cinco fora, mas temos essa preocupação", comentou.

São várias as indefinições por questões físicas, mas também há possíveis mudanças táticas. As dúvidas maiores parecem ser no meio, entre Romero e Maycon, e no ataque, com Júnior Dutra ou Kazim. Assim, o time deve ir a campo com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero (Maycon) e Clayson; Júnior Dutra (Kazim).