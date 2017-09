Carille aguarda exames para confirmar o Corinthians, mas deve repetir escalação

O técnico Fábio Carille deve escalar o Corinthians para a partida contra o Racing, nesta quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, com a mesma formação que perdeu para o Santos por 2 a 0 na última rodada do Brasileiro. Mas a confirmação do time só ocorrerá momentos antes do confronto com os argentinos, já que os atletas passarão por exames para saber quem corre risco de ter algum problema físico se for a campo.

Se depender do treinador, o time será o mesmo. "Nessas horas, a gente não pode inventar. A gente procura falar muito sobre o que aconteceu com o Santos, para corrigir algumas coisas, mas não é hora de inventar, e sim, fortalecer a ideia", disse o treinador, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

Os possíveis titulares não foram para o campo e ficaram na academia fazendo trabalho especial. Os reservas participaram de uma atividade técnica. O volante Paulo Roberto não foi ao gramado, já que na segunda-feira sentiu dores na coxa direita e não foi relacionado para o confronto com o Racing. Marquinhos Gabriel e Pedrinho fizeram um treino leve no campo, mas também não terão condições de ficar como opção diante dos argentinos.

Apesar de o time vir de três derrotas nos últimos quatro jogos, Carille não cogita mudar o time apenas por questão tática. "A gente estuda, trabalha e define as funções, mas, dentro de campo, eles é que decidem. Não penso em sacar ninguém e só vai ter mudança se alguém não tiver condições", assegurou.

Assim, o Corinthians deve ir a campo nesta quarta-feira com a seguinte formação titular: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Marciel; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

Veja a lista de relacionados para o jogo:

Goleiros - Cássio e Walter.

Laterais - Fagner, Marciel e Léo Príncipe.

Zagueiros - Pablo, Balbuena e Pedro Henrique.

Volantes - Gabriel, Maycon e Fellipe Bastos.

Meias - Jadson, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Camacho e Rodrigo Figueiredo.

Atacantes - Jô, Romero e Kazim.

