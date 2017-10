Caravina anuncia isenção de taxa e quer os 79 municípios na próxima Copa Assomasul

Bola rolou no Estádio Municipal Argeu Silveira Lima entre as equipes de Antônio João e Campo Grande - Divulgação

Ao discursar na abertura oficial da Copa Assomasul em Ribas do Rio Pardo no sábado (28), o prefeito de Bataguassu e presidente da Assomasul, Pedro Caravina, ressaltou a importância do dia do servidor público e aproveitou a ocasião para cumprimentar a todos os atletas presentes pela data.

Ao falar das inovações que implementou na competição deste ano, como a doação de uniformes às 50 equipes participantes e pagamento da hospedagem à organização em todas as cidades-sede, Caravina anunciou a isenção da taxa de inscrição para o ano que vem.

"Espero contar com os 79 municípios na Copa Assomasul do ano que vem e fazer o maior campeonato amador do centro-oeste", disse o presidente. Ao encerrar seu discurso, Caravina fez questão de agradecer todos os parceiros na realizado da competição, entre eles o governo, por meio da Fundesporte, a Cassems e o Confaz-M/MS.

O prefeito anfitrião, Paulo César Silveira (Paulo Tucura), fez referência a crise que assola os municípios, mas mesmo assim Ribas do Rio Pardo se mostrou disposta a ser sede desta etapa pela seriedade como a Copa Assomasul é conduzida.

Aproveitou a oportunidade para agradecer as presenças do secretário Especial do governo, Edio de Castro, que no ato representou o governador Reinaldo Azambuja e o presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, ao presidente da Assomasul Pedro Caravina, a prefeita de Antônio João, Márcia Marques, os vereadores e a toda sua equipe envolvida na organização do evento.

Ao encerrar seu discurso, o prefeito cumprimentou todos os funcionários públicos presentes pelo dia dedicado a eles e desejou boa sorte aos participantes, em especial ao time da casa.

Já o secretário Especial do governo, Edio de Castro, cumprimentou todos os presentes e lembrou que há dois anos em Ribas do Rio Pardo o time de Maracaju, comandado por ele, ganhava o quarto título da Copa Assomasul.

"A Copa Assomasul é perfeita porque tem uma boa coordenação. Isso é competência da Assomasul", elogiou o secretário. Edio aproveitou ocasião para informar em primeira mão que o governo de Reinaldo Azambuja vai enviar um kit escolar a todas as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul numa forma de apoio ao esporte entre os estudantes.

Na sequência, a bola rolou no Estádio Municipal Argeu Silveira Lima entre as equipes de Antônio João e Campo Grande.