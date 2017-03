Capoeira e funcional agitam mulheres nos parques da Capital

Com atividades para todos os públicos, a Prefeitura promoveu na noite de ontem (9) e nesta manhã (10) diversas atividades nas Praças Elias Gadia e Centro Olímpico da Vila Nasser. Na ação, que iniciou dia 5 e encerra 11 de março, teve ginástica, funcional, capoeira, futsal, atletismo, entre outros, que foram oferecidos gratuitamente a população.

As atividades que foram executadas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) marcaram o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8, porém as oficinas serão fixas nos parques e praças da Capital. “Estamos com a Semana da Mulher em desenvolvimento, mas as atividades continuarão nas unidades esportivas. Serão cinco professores em cada unidade, somando 100 horas de exercícios físicos orientados”.

Quem está acompanhado as atividades aprovou o retorno das oficinas. “Estávamos com saudade dos exercícios, da ginástica e da energia que a aula trás”, comenta Rosyane Aparecida Matos, moradora da região.

A Semana da Mulher encerra as atividades neste sábado (11) com atividades no Parque Ayrton Senna e Complexo Guanandizão. As oficinas acontecerão das 8h ao 12. Confira a programação:

Dia 11/03 Parque Ayrton Senna

8h – Ginástica e Caminhada;

8h – Realização de testes de Hepatite B e C, HIV, Sífilis

8h – Entrega de folders relacionados à mulher vitimas de violência e entrega de preservativos;

8h – Serviços de vagas de emprego, orientações de seguro desemprego e carteira de trabalho;

9h – Imunização para Hepatite B e C, DPT e Febre Amarela;

9h – Realização de atividades educativas, orientações, pesagem, IMC, RCQ, orientações nutricionais;

9h – Prevenção em saúde bucal-Odonto Móvel;

10h – Informações e divulgação dos serviços da Rede de Atendimento a Mulher-Sub Secretaria da Mulher;

10h – Realização de corte de cabelo, maquiagem e massagem – SENAC;

10h – Orientações Educacionais sobre o trânsito e Clube do setinha – AGETRAN;

10h – SlackLine Federação de SlackLine de MS

Dia 11/03 Ginásio Avelino dos Reis – Guanandizão

7h30 Café da Manhã;

8h30 Caminhada;

9h30 Ginástica.

Veja Também

Comentários