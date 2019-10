Capital terá 1ª Conferência de Esporte e Lazer com grandes nomes do Esporte no Brasil

Desde 2017, a prefeitura tem dado atenção especial à organização das políticas públicas de esporte e lazer de Campo Grande com a implantação do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer. Com o Sistema foi criado Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL), presidido pelo diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, que promove a primeira edição da Conferência de Esporte e Lazer. A intenção é reunir a população e continuar os debates sobre o esporte e lazer e ampliar a participação da sociedade para propor diretrizes e ações ao Plano Municipal de Esporte e Lazer que terá vigência de 8 anos.

A Conferência de Esporte e Lazer, que acontece no dia 22 de novembro na Câmara Municipal, terá a participação de personalidades renomadas do esporte no Brasil e será dividida em dois momentos. Primeiro contará com palestras de especialistas, como o presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef), professor Jorge Steinhilber, do professor-doutor José Fernandes Filho, representante da Academia Brasileira de Educação Física (ABEF) e do secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Emanuel Rego. As palestras terão como tema principal a construção das Políticas Públicas de Esporte e Lazer nos municípios.

Em um segundo momento, acontecerão mesas redondas que serão regionalizadas e trarão o debate dos desafios e perspectivas da construção das Políticas Públicas de Esporte e Lazer em Campo Grande e abordarão também a política de financiamento. Entre os palestrantes estão a professora Julia Marques Silva, da Assistência aos Órgãos Colegiados dos Conselhos Municipais, o professor-doutor Júnior Vagner Pereira da Silva, da UFMS, e o professor-doutor Dirceu Silva, também da UFMS.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estão abertas. Podem ser feitas por todos os interessados e basta enviar o nome completo, telefone e endereço para o e-mail incricoescmel2019@gmail ou preencher os dados no dia da Conferência.