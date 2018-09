Canoístas do MS conquistam título brasileiro e quatro vagas para o Mundial em 2019

Campo Grande (MS) – A delegação de Mato Grosso do Sul, foi destaque na segunda etapa do Brasileiro de Canoagem Descida que aconteceu nesse fim de semana em Jaciara, no estado de Mato Grosso. A equipe composta por 14 atletas, conquistou seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de prata.

Mais de 50 canoístas de vários estados do País participaram. Os atletas do MS competiram nas provas de Sprint e Clássica nas categorias livre e júnior.

Rafael Girotto, atleta e presidente da federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul foi campeão na prova de Sprint e vice na Descida Clássica. O aquidauanense já participou de três mundiais, o último foi este ano na Suíça, chegando às semifinais do campeonato.

O também sul-mato-grossense, Daniel Hayashi, dividiu o pódio com o parceiro de equipe, classificando em primeiro lugar na Descida Clássica e, em segundo, na Sprint.

A campo-grandense, Barbara Marinho, conquistou o título no feminino da modalidade e, assim como Girotto e Hayashi, garantiu a vaga para o Mundial de Sprint na Espanha que acontecerá em setembro de 2019.

Mato Grosso do Sul também foi destaque na categoria júnior com o canoísta Pedro Henrique Ávila que trouxe para casa a medalha de ouro. Com o resultado, o jovem atleta foi classificado para o Mundial Júnior de Canoagem que será realizado na Bósnia em junho de 2019.

O próximo evento a ser disputado esse ano será o campeonato Centro Oeste de Maratona que acontecerá em Brasília no mês de novembro.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Federação de Canoagem do MS