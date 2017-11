Candidato da situação, Mufarrej vence eleição com folga e vai presidir Botafogo

Com uma vitória bastante folgada em eleição realizada neste sábado, cujo resultado foi conhecido apenas à noite, Nelson Mufarrej foi eleito o novo presidente do Botafogo para o triênio 2018-2020. Candidato da situação pela chapa Ouro, ele recebeu 816 votos, contra 269 de Marcelo Guimarães, derrotado neste pleito que também contabilizou dois votos em branco e 13 nulos.

Desta forma, Mufarrej ganhou com 74,2% dos votos, enquanto Guimarães teve 24,4% em uma eleição que contou com apenas 1.110 sócios participando, sendo que um total de 2.015 estavam aptos a participar. Eleito, o dirigente também terá Carlos Eduardo Pereira, atual mandatário botafoguense, como vice-presidente geral de sua gestão.

Ao garantir a permanência da situação no poder, a chapa vencedora agora elegerá 140 membros do Conselho Deliberativo, enquanto a chapa de Marcelo Guimarães poderá escolher 14 conselheiros por ter recebido mais de 20% dos votos, conforme prevê o estatuto do clube.

Essa também foi a última eleição do Botafogo na qual o presidente assume para um mandato de três anos. A partir de 2021, o candidato será eleito para uma gestão de quatro anos, sendo que não será permitido uma reeleição para o cargo. Mufarrej será empossado novo presidente alvinegro em 2 de janeiro de 2018, primeiro dia útil do próximo ano.