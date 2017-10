Campo Grande vai sediar Stock Car, Fórmula Porsche e Copa Truck

Os 3.588 metros de pista do Autódromo Internacional de Campo Grande vão voltar a ser palco para grandes eventos esportivos nacionais. Stock Car, Fórmula Porsche e Copa Truck são alguns dos eventos que já estão previstos para acontecer em 2018. Além destes, eventos de motovelocidade vão acontecer no local.

O autódromo, que conta com 28 boxes, camarotes e curvas sinuosas, uma excelente estrutura, como poucas públicas do país, vai voltar a ser cenário das grandes competições esportivas. Nesta terça-feira (17), o prefeito Marquinhos Trad e o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte Rodrigo Terra estão em São Paulo (SP) reunidos com o presidentes da Confederação Brasileira de Automobilismo, Waldner Bernardo de Oliveira, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Henrique Alves, diretor-geral da Stock Car, Rodrigo Mathias, diretor da Fórmula Porsche, Dener Pires, e consultor da Copa Truck, Carlos Col.

Na ocasião eles estão vendo de perto como é feita a vistoria do Autódromo de Interlagos para receber a F-1: a maior competição de automobilismo do mundo. A experiência será trazida para Campo Grande, que receberá ainda neste ano a visita de um técnico da Confederação Brasileira de Automobilismo, que aprova as pistas de autódromos pelo país.

“Ele vai visitar Campo Grande e fazer um levantamento de todas as necessidades que será preciso realizar para recebermos os grandes eventos de automobilismos e motociclismo nacionais”, revela Rodrigo Terra.

O levantamento e os encaminhamentos para a reestruturação será feito por módulos, de modo que a realização de uma parte não implique na outra. A ideia é que desta forma as melhorias sejam feitas com mais rapidez para que Campo Grande entre com tudo no circuito nacional dos grandes eventos esportivos.

Para o prefeito Marquinhos Trad a medida é muito importante para já em 2018 Campo Grande voltar a ser sede dos eventos. “Vamos colocar Campo grande no circuito nacional, até porque temos um autódromo referência e que deve ser utilizado conforme a sua grandeza. Campo Grande merece!”, frisa.

Palco de grandes eventos

“O Autódromo de Campo Grande já teve a sua história no automobilismo e motociclismo com grandes eventos. Nos últimos anos, devido às gestões passadas, o autódromo ficou esquecido, abandonado e em uma situação que não dava para ser usado. Agora com a nova administração se interessando na reutilização do autódromo anima-se todo o meio de competição do Brasil”, diz Firmo Henrique Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo.

O Autódromo Internacional de Campo Grande já recebeu mais de 50 mil visitantes em um único dia, além de nomes importantes do automobilismo brasileiro. O espaço foi inaugurado em agosto de 2001 com a presença de 60 mil campo-grandenses, que congestionaram as vias do centro até a extensão da BR-262, onde a praça esportiva está localizada.

Com a volta dos grandes eventos a expectativa é que o público volte a freqüentar o espaço e recoloque Campo Grande no circuito nacional de grandes competições esportivas.

Para isso o planejamento será construído em conjunto com os parceiros. “Todos têm interesse em ajudar, inclusive com patrocinadores, para que o autódromo volte a ser uma praça de grandes competições”, finaliza Rodrigo.