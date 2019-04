Campo Grande verá primeiro campeão da temporada 2019 na Copa Truck

Com a presença do Mercedes-Benz Challenge e da Hyundai Copa HB20, fim de semana terá mais de 60 máquinas e pilotos na pista - Divulgação

A Copa Truck chega a Campo Grande pela terceira vez em sua história para definir um campeão. Assim como aconteceu em 2017 e 2018, a capital sul-mato-grossense conhecerá o vencedor da Primeira Copa, iniciada no mês passado em Goiânia, e os três primeiros classificados para a Grande Final, que acontece no mês de dezembro em Interlagos.

Primeiro vencedor de uma Copa na história da categoria - a única de sua carreira até o momento -, Beto Monteiro chega ao Mato Grosso do Sul liderando Felipe Giaffone, que garantiu a copa do ano passado na pista do Centro Oeste brasileiro, em oito pontos após vencer as duas provas da etapa de abertura em Goiás em sua estreia pela Volkswagen.

"Estou muito ansioso de novo após um dos melhores finais de semana da minha carreira em Goiânia. E estou esperando repetir o que fizemos em 2017, que é conquistar o título, já me garantir para a final e passar o resto do ano trabalhando tranquilo. Algo que no ano passado bateu na trave e não aconteceu", comenta o pernambucano do caminhão #88.

Após admitir surpresa com os resultados em Goiânia, Felipe Giaffone mantém os pés no chão na briga pela Primeira Copa: "Perto das minhas preocupações com o caminhão, o título é algo que nem passa perto do pensamento! Afinal, tivemos pouco tempo para muitas melhorias que precisávamos fazer no equipamento. Goiânia foi atípico e não podemos nos guiar pela pole e pelo pódio. Temos equipamento para andar entre os seis e parto com a mesma cabeça de Goiânia: vamos procurar terminar as corridas e ver no que dá."

Usando a mesma estratégia que lhe rendeu uma Copa no ano passado, André Marques faz da regularidade sua arma na briga pela taça com 30 pontos, três à frente de Leandro Totti, ambos competindo com caminhões Mercedes-Benz. "Foi em Campo Grande que passei para um Top Qualifying pela primeira vez e onde comemorei meu primeiro pódio. Temos uma marca que é a regularidade ao longo do ano, por isso quero fazer uma excelente prova, torcer para o Cirino se recuperar no campeonato e vamos brigar pelas Copa", garantiu o piloto do caminhão #77.

Todos os pilotos que pontuaram em Goiânia - foram 16 no total - possuem chances matemáticas para estarem entre os três primeiros classificados para a Grande Final. Isso, somado à imprevisibilidade das corridas, formam o prenúncio de um grande espetáculo no fim de semana. "É uma pista que gosto muito, já conquistei pódio lá e tenho muitos familiares em Campo Grande. Seria muito bom poder presenteá-los com um troféu. Melhor se tivermos os três caminhões da equipe na briga. Eu vou pra cima e buscar um deles", destacou Debora Rodrigues.

Já na briga entre as equipes - esta dura o ano inteiro e não é dividida em Copas -, a Volks-MAN lidera com somente seis pontos de vantagem para a Mercedes-Benz, com a Iveco correndo por fora nesta briga com 51.

Mercedes-Benz Challenge e nova Hyundai Copa HB20 completam a festa

Além da decisão dos brutos, o fim de semana conta com a segunda etapa das supermáquinas do Mercedes-Benz Challenge e a primeira rodada dupla da história da Hyundai Copa HB20, mais novo campeonato do automobilismo brasileiro. Juntas, as três categorias superam a marca de 60 máquinas e pilotos inscritos para o fim de semana.

"Para o público, será uma grande festa. Serão cinco corridas no fim de semana, quatro só no domingo, uma decisão de título, uma estreia de um novo campeonato e carros na pista o tempo todo. Sem contar as outras atrações, como a Visitação aos Boxes aberta a todos os portadores de ingresso no sábado, por exemplo", comenta Vanda Camacho, diretora geral da Mais Brasil, organizadora do evento.

Venda promocional online segue até sexta-feira no site oficial da categoria

Os ingressos para o domingo (que também vale para o sábado) seguem à venda para compra antecipada com preços promocionais no site www.copatruck.com.br. Nesta venda, que vai até o dia 12 de abril (sexta anterior à corrida), o valor da Arena Nação Truck cai de R$ 40 para R$ 28 com direito à visitação os boxes na tarde do sábado após os treinos de classificação do dia. A Credencial Fã-Truck, que também dá direito à visitação aos boxes no domingo, cai de R$ 90 para R$ 80, enquanto a Credencial Camarote Paddock, com direito a alimentos e bebidas, desce de R$ 220 para R$ 180.

Nas compras após 12/4 e nas bilheterias do autódromo serão cobrados os valores cheios (Arena Nação Truck – R$40, Credencial Fã-Truck – R$ 90 e Camarote Paddock – R$ 220). Até lá, as entradas estão disponíveis para venda exclusivamente no site da categoria www.copatruck.com.br, sem taxa de conveniência.