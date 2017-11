Campo Grande vence Itaquiraí e conquista a 14ª Copa Assomasul de futebol

Campo Grande venceu Itaquiraí por 3 a 1 e foi a grande campeã da 14ª edição da Copa Assomasul de Futebol - Divulgação

A equipe de Campo Grande venceu Itaquiraí por 3 a 1 e foi a grande campeã da 14ª edição da Copa Assomasul de Futebol. Apesar de a torcida empurrar o time das arquibancadas, em campo a equipe local não conseguiu segurar o adversário e teve de se contentar com o segundo lugar.

Marcaram para Campo Grande Marco Antônio, que fez dois gols, Fernando Cardoso. Julierme Machado descontou para o Itaquiraí.

No primeiro jogo da tarde, Maracaju derrotou Dois Irmãos do Buriti por 3 a 2 e ficou com o terceiro lugar, deixando o adversário na quarta colocação no maior campeonato de futebol amador do Centro Oeste.

Os gols de Maracaju foram marcados por Laudson Paiva (2) e Jeferson Rocha. Jailson Alves e Fabiano Marangão descontaram para Dois Irmãos do Buriti.

A Copa Assomasul deste ano, que teve 50 equipes inscritas, teve R$ 12 mil em premiação para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. Já o artilheiro e o goleiro menos vazado receberam R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento foi patrocínio este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade, com a participação de funcionários das prefeituras, câmaras, secretários municipais e prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido às eleições municipais.

O ranking atual entre os campeões da competição é o seguinte: Maracaju conquistou o título 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João, Porto Murtinho e Campo Grande uma 1 vez cada.