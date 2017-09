Campo Grande terá mais oito meses de oficinas do Programa Esporte e Lazer da Cidade

O Projeto Esporte e Lazer da Cidade (PELC) foi prorrogado até 20 de maio de 2018. A notícia foi oficializada nesta segunda-feira (4) no Módulo de Avaliação II que aconteceu no auditório da Unigran nesta manhã pelo diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

“Este momento é importante, pois os professores estão trazendo para nós toda experiência adquirida ao longo de muitos anos, além de dicas para que possamos melhorar ainda mais o nosso trabalho, principalmente porque conseguimos ampliar a execução do PELC em Campo Grande a partir do recurso que nós economizamos e aditivamos o Convênio, ganhando assim mais 8 meses de trabalho pela frente”, destacou Terra.

Para o Módulo de Avaliação II, os formadores Pedro Osmar e Cláudio Gualbertto estarão em Campo Grande nesta segunda e terça-feira (5) quando conversarão com os 70 agentes sociais do PELC. Segundo Cláudio, este seria o fim do programa. “Este módulo seria o processo final e de avaliação do Programa, agora vamos analisar e sugerir ajustes para que possamos melhorar o nosso trabalho ainda mais para avançarmos até maio de 2018”.

Na abertura do Módulo de Avaliação, crianças beneficiárias do PELC fizeram apresentações de ballet e de violão. Para os pais, a atividade é fundamental para o desenvolvimento das crianças. “Para Júlia foi ótimo. Ela adora. Acorda mais cedo e ansiosa para a aula. Com as ações, ela melhorou a flexibilidade, além da delicadeza”, avaliou Karla Araújo, mãe da Júlia, 5 anos.

PELC em Campo Grande

O Programa, que acontece em Campo Grande em parceria com a Prefeitura e o Ministério dos Esportes, atende em média 4 mil pessoas em 10 núcleos e tem como objetivo proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência.

Na Capital, as atividades acontecem por intermédio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que no evento estava sendo representada pela Ines Mongeno, Superintendente da Proteção Social Básica.

