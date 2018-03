Campo Grande sedia neste sábado a abertura da primeira fase da Copa Assomasul/2018

Além da Capital, campeã de 2017, mais cinco equipes vão brigar pelas três vagas dessa 1ª etapa. São elas: Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana e Corguinho - Arquivo

Com 61 equipes confirmadas, a 15ª Copa Assomasul de 2018 terá o lançamento oficial em Campo Grande neste sábado (3) no Estádio Jacques da Luz nas Moreninhas. Além da Capital, campeã de 2017, mais cinco equipes vão brigar pelas três vagas dessa 1ª etapa. São elas: Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana e Corguinho.

A próxima cidade a receber a 2ª etapa da Copa Assomasul é Naviraí, no sábado, 10 de março. O grupo terá ainda os times de Ivinhema, Itaquiraí, Juti, Jateí e Novo Horizonte do Sul. A 3ª etapa, cuja cidade-sede será Taquarussu, no domingo, 11 de março, as demais equipes que estarão na disputa são Batayporã, Anaurilândia, Angélica, Nova Andradina e Batagusssu.

Já a 4ª etapa desta primeira etapa será em Ribas do Rio Pardo, no sábado, dia 17 de março. Se juntam ao time da casa Água Clara, Jaraguari, Santa Rita do Pardo e Paraíso das Águas. No domingo, dia 18 de março, Bandeirantes vai sediar 5ª etapa do torneio, juntamente com as equipes de Sonora, Pedro Gomes, Figueirão e Rochedo.

Na 6ª etapa, que acontece no dia 24 de março, Antônio João vai receber os times de Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho. Sidrolândia será sede da 7ª etapa no domingo, dia 25 de março. Miranda, Terenos, Bonito, Ladário e Corumbá se juntam ao time da casa pelas três vagas em disputa.

Ainda em sua primeira fase, A Copa Assomasul segue para Maracaju no sábado, 7 de abril, para sua 8ª etapa. Caarapó, Douradina, Deodápolis e Nova Alvorada do Sul são os outros times dessa rodada. Sete Quedas, no extremo-sul do Estado, vai receber a 9ª etapa no sábado, 14 de abril. Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Mundo Novo e Ponta Porã são os outros times que estão na dsiputa. A 10ª etapa será em Paranhos, também no extremo-sul do Estado, em rodada marcada para o domingo, 15 de abril. Lá jogam, além da equipe da casa, Eldorado Iguatemi, Amambai e Tacuru.

Por fim, a 11ª e última rodada da primeira fase terá como sede a cidade de Três Lagoas, no leste do Estado, no sábado, 21 de abril. Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba, Cassilândia e Selvíria são os outros times na disputa.

Vale ressaltar que nos grupos de 5 ou 6 equipes, três delas se qualificam à fase seguinte do campeonato, que tem término previsto para o mês de junho. Em razão do calendário apertado, o organização da Copa Assomasul vai se desdobrar para realizar a competição no sábado em uma cidade e no dia seguinte em outro município.