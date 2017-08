Campo Grande, Jardim e Bandeirantes passam à próxima fase da Copa Assomasul

No último jogo do dia Jardim venceu Bandeirantes pelo placar de Bandeirantes por 5 a 0, com gols de Claudinei Rodrigues (3), Alisson Ribeiro, Ewerton e Wilson Max / Divulgação

Por ordem de classificação, Campo Grande (1º lugar), Jardim (2º) e Bandeirantes (3º) garantiram participação na próxima fase da Copa Assomasul de futebol após a realização da segunda etapa da competição, válida pela 2ª fase, ocorrida sábado (5), na cidade de Bandeirantes.

Na abertura da rodada, dia 29 de julho, em Dourados, três equipes carimbaram seus passaportes para a 3ª fase do maior campeonato amador de futebol do Centro Oeste -- Dourados, Dois Irmãos do Buriti e Ribas do Rio Pardo.

Desta forma, agora são 6 as equipes classificadas. Pelas regras da competição, serão seis etapas (faltam apenas quatro) nesta fase, de onde sairão 3 equipes classificadas de cada uma delas, totalizando 18.

A terceira etapa será em Bela Vista no próximo sábado (12) com a participação, além da cidade-sede, de Itaquiraí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

Na rodada de Bandeirantes, a ausência não justificada da equipe de Japorã provocou dois (W.O).

De acordo com sorteio no arbitral realizado na Assomasul, Japorã faria o primeiro jogo do dia contra Campo Grande. Como não compareceu, o time da Capital venceu por 3 a 0, placar definido pelo regulamento da competição.

No segundo jogo, Jardim derrotou Amambai por 3 gols a O. Os gols foram marcados por Luiz Fernando , Claudinei Rodrigues e Fabiano de Oliveira.

Convém ressaltar que o time de Amambai já veio com um jogador a menos, o que dificultou sua participação na competição. As dificuldades encontradas pela equipe mereceram elogios da organização, que entendeu o esforço da prefeitura em enviar o time.

Na terceira partida do dia, Bandeirantes também venceu o ausente Japorã por (W.O), cujo placar foi de 3 a O para o time da casa.

Novamente com um jogador a menos, Amambai sofreu a maior goleada da competição ao perder de 12 a O para Campo Grande, sendo eliminado do campeonato.

Os gols foram marcados por Março Antonio (7), vereador Betinho (2), Leonel Costa (2) e Fernando José deu números finais ao jogo.

No último jogo do dia Jardim venceu Bandeirantes pelo placar de Bandeirantes por 5 a 0, com gols de Claudinei Rodrigues (3), Alisson Ribeiro, Ewerton e Wilson Max.

