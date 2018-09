Campo Grande é destaque no Jems e Jojums de Atletismo e Judô

A Capital foi a grande campeã na somatória de pontos nas duas modalidades.

Campo Grande (MS) – Os Jogos Escolares (Jems) e da Juventude (Jojums) de Atletismo e Judô terminaram neste fim de semana, as disputas que aconteceram em Corumbá de 14 a 16 de setembro reuniram mais de 671 atletas de 27 municípios do Estado. Participaram da seletiva alunos-atletas na faixa etária de 12 a 17 anos de várias regiões de Mato Grosso do Sul. Confira a classificação geral do Jems e do Jojums nas duas modalidades.

Atletismo

No Jems de atletismo a equipe masculina de Campo Grande se consagrou campeã com 64 pontos no ranking geral da competição, o município de Amambai conquistou o segundo lugar com 56 pontos e Ponta Porã ficou na terceira posição acumulando 34 pontos. Já no feminino, a Capital também levou a melhor conquistando o primeiro lugar com 64 pontos, a equipe de Dourados ficou em segundo com 42 e Três Lagoas completou o pódio com 38 pontos.

Os meninos de Campo Grande também conquistaram o título no Jojums com 74 pontos no ranking, Dourados garantiu a medalha de prata com 43 pontos e Amambai ficou com o bronze, 29 pontos. A equipe de Três Lagoas foi medalha de ouro no feminino com 78 pontos, Campo Grande ficou em segundo por um ponto de diferença e com 49 pontos o município de Dourados garantiu o terceiro lugar.

Participaram das competições de atletismo 404 atletas, nas seguintes provas:

Jojums – Lançamento de disco (1,5kg- masculino), 110 m/ com barreira (masculino); arremesso de peso (4 e 5kg – masculino), 100 m/ com barreira (feminino); lançamento de peso (3kg – feminino); lançamento de disco (1kg – feminino); salto em altura; salto em distância, 100 m, 200 m (masculino), 400m.

Jems – Além das provas citadas, aconteceram as competições de 80m com barreira feminino e lançamento de disco (750g – feminino), 75 m e 250 m (masculino e feminino).

Judô

No quadro de medalhas do Jems e Jojums de Judô a equipe campeã foi Campo Grande que obteve 144 pontos, a medalha de prata foi para Itaporã com 42 e Naviraí completou o pódio com 38 pontos.

Foram 267 atletas competindo nas categorias:

Masculino – super ligeiro (-50kg), ligeiro (-55kg), meio leve (-60kg), leve (-66kg), meio médio (-73kg), médio (-81kg), meio pesado (-90kg), pesado (+90kg);

Feminino – super ligeiro (-40kg), ligeiro (-44kg), meio leve (-48kg), leve (-52kg), meio médio (-57kg), médio (-63kg), meio pesado (-70kg), pesado (+70kg).

Cultura

Além das competições, os atletas puderam conhecer mais sobre a história de Corumbá e o período de guerra explanada pelo tenente Mariano Polita, oficial de relações públicas do 17º Batalhão de Fronteira durante visita guiada ao Forte Junqueira situado no município.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Prefeitura de Corumbá