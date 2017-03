Campo Grande é confirmada sede de Open de Vôlei de Praia

O maior evento esportivo de vôlei de praia do país estará de volta à Cidade Morena, no mês de setembro. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou Campo Grande como sede do Open Banco do Brasil de Vôlei de Praia.

Em 2016, após seis anos, a capital de Mato Grosso do Sul recebeu a etapa. O retorno da arena de vôlei de praia ao Estado foi fruto do empenho pessoal do governador do Estado Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Fundesporte professor Marcelo Miranda. A ideia foi encampada pela Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul (FVMS) e pela Superintendência Estadual do Banco do Brasil.

A soma de esforços resultou na considerada melhor etapa do Open 2016/2017. A organização e o público foram motivos de elogio pela CBV, Banco do Brasil e atletas. Entre 19 e 25 de setembro, uma média diária de 800 pessoas passou pela arena montada no Parque das Nações Indígenas. Nas duas competições recebidas - Circuito Nacional e Open - mais de 90 duplas jogaram pelos primeiros lugares. As partidas finais ainda tiveram a participação de atletas da casa. Talita ficou com o ouro junto com Larissa e Saymon terminou em segundo com o parceiro Álvaro Filho.

Na época, os finalistas se pronunciaram favoráveis ao retorno em 2017. "Tenho certeza de que todos os atletas vão querer que a etapa volte acontecer todos os anos, pois gostamos muito de jogar aqui", disse o campeão André parceiro de Ricardo. "É demais. Um clima muito bacana. Sem falar de você estar vindo para a arena e ver tucanos e araras. É maravilhoso o local. A cidade é muito bonita", falou Álvaro Filho, parceiro de Saymon. Os sul-matogrossenses também apoiaram. "É muito bom jogar em casa. Ainda mais com arquibancada cheia. O Estado sempre revelou grandes talentos e merece que etapa continue a vir para a capital", analisou Syamon. Talita completou. "Agradeço a todos que lutaram para realizar o evento. Campo Grande merece uma etapa, pois sempre revelou grandes atletas".

Avaliação positiva, também pelo Governo do Estado. "Foi um evento muito importante para Mato Grosso do Sul porque depois de vários anos voltamos a sediar uma competição tão importante. O Estado foi reinserido no cenário dos grandes eventos esportivos. A parceria foi um sucesso. Tanto que em 2017 estamos prontos para receber de novo o Open de Vôlei de Praia", disse o diretor-presidente da Fundesporte.



Desde o ano passado, Mato Grosso do Sul tinha demonstrado interesse em sediar uma etapa do Open. A resposta positiva da CBV foi dada na tarde de ontem. Campo Grande acabou confirmada para receber os jogos entre 14 e 17 de setembro. "Mais uma vez o empenho do Governo do Estado, da Fundesporte, da Superintendência do Banco do Brasil e nosso da federação foi fundamental para conseguirmos trazer o Open para Campo Grande. A disputa para sediar é grande, mas o bom trabalho feito ano passado nos garantiu como sede" contou o presidente da FVMS, José Eduardo Amâncio da Mota.

O sim deixou o diretor-presidente da Fundesporte orgulhoso. "Estamos muito felizes com resposta positiva da CBV. É um reconhecimento, um voto de confiança em nosso trabalho porque é um grande evento que demanda esforços conjuntos do governo e dos parceiros para que seja um sucesso. Temos certeza de que faremos pelo segundo ano consecutivo uma excelente etapa", finalizou o professor Marcelo.



