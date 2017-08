Delegação de Campo Grande mostrou que a Capital tem grandes talentos esportivos no Jojums

A Delegação de Campo Grande mostrou que a Capital tem grandes talentos esportivos, após ganhar com a equipe masculina no Basquete nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) que aconteceram em Jardim de 31 de julho a 7 de agosto. Com o título, Campo Grande é bicampeão masculino de basquete e já está pronta para a competição nacional.

No jogo da final entre a Escola Raul Sans de Matos/Funlec de Campo Grande e Colégio Total de Ponta Porã, que se enfrentaram ontem (7), no ginásio Ticão, em Jardim, a equipe do interior começou melhor e chegou à metade do jogo, vencendo por 33×31.

O intervalo serviu para o técnico Dirceu Fernando de Campo Grande afinar o time. Os garotos da Funlec entraram mais concentrados, viraram o marcador e abriram vantagem. Placar final: Campo Grande 74×71. “Foi emocionante. Eles lutaram muito, jogaram com vontade. Ponta Porã era favorito, mas os meninos conseguiram vencer. Estamos felizes e vamos para o brasileiro de novo tentar conseguir pelo menos o terceiro lugar”, comentou Dirceu.

Voleibol

Já no Vôlei, Campo Grande ficou em segundo lugar com as meninas da Escola Raul Sans de Matos/Funlec que brigaram pelo título até o último minuto, mas perderam para a Escola Calvoso de Ponta Porã. A equipe masculina, representando Campo Grande foi a Escola Estadual Profª Clarinda Mendes de Aquino que ficou em 4ª lugar na classificação geral da competição.

Os times, que representaram campo Grande em Jardim, foram classificados após conquistar o título nos Jogos Escolares Campo-grandenses realizados em maio deste ano pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

