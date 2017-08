Campo Grande celebra os 118 anos com uma partida no estádio Jacqes da Luz

No próximo dia 26, Campo Grande celebra em grande estilo o aniversário da cidade, com uma partida no estádio Jacques da Luz, entre a Seleção Brasileira Master e Mescla Máster Comercial e Operário. Antes da realização da partida, acontece no Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 10 horas da manhã uma coletiva de imprensa, seguida de sessão de autógrafos para o grande público. A sessão de autógrafos, após coletiva de imprensa no Shopping Bosque dos Ipês, será gratuita e aberta a todos.

A ideia é que este seja um momento de proximidade com os jogadores e de confraternização antes da partida oficial. O shopping fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, Campo Grande – MS. Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Mauro Galvão, Flávio Conceição e o ex-lutador de box, Popó, convidado especial, são alguns nomes que estarão presentes em campo e no evento que antecede o jogo. Além deles, outros nomes de peso marcam a partida como Kleber e Dodô e são presença garantida dentro de campo.

A iniciativa de trazer o Primeiro Amistoso Company da Seleção Brasileira Master para o aniversário da cidade tem como foco promover um programa em família movido pela nostalgia, curiosidade e a paixão pelo futebol. Já que os jogadores que formam o time são nomes que fizeram história no esporte nacional. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande e da FUNESP. Para enfrentar o time de estrelas nacionais foi convocado o Mescla Máster Comercial e Operário. Um time formado pelos dois mais importantes representantes do futebol local, os clubes Comercial e Operário.

Quem desejar assistir ao jogo precisa retirar os ingressos antecipadamente na Confraria SportsBar, localizada na Avenida Bom Pastor, 660. O local fica aberto de terça a sextafeira entre as 18h e 22h e, aos sábados e domingo, das 14h até as 23h. Para quem preferir retirar os bilhetes durante o dia, também estão sendo vendidos ingressos no escritório da HS Comunicação, que fica na Rua Pernambuco, 3131, sala 2, aberto das 8h até as 17h. Reservas também podem ser feitas pelo Whatsapp (67) 99944-4436. O primeiro lote de ingressos será disponibilizado por 20 reais (inteira) e 10 reais para estudantes ou para o público em geral que levar no posto de compra 1kg de alimento não perecível.

Os portões do Centro Poliesportivo Jacques da Luz estarão abertos a partir das 14h e a partida principal acontece as 15h30, com transmissão ao vivo pela TVI, filiada da Band no Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários