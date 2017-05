Campo de futebol da OAB/MS será reinaugurado em junho

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), vai reinaugurar no dia 17 de junho, a partir das 8 horas, o campo de futebol do Clube Campestre, que fica na saída para Três Lagoas.

O grupo de pagode ‘Raízes do Samba’ vai animar o evento, às 12 horas. A reinauguração é realizada pela OAB/MS em parceria da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS).

Uma feijoada será oferecida na reinauguração a R$ 25,00 por pessoa. As bebidas serão vendidas no bar, que fica em frente à piscina. Também terá um espaço para a criançada, com diversas atividades recreativas.

O clube conta com um campo society, uma quadra de vôlei de areia, uma quadra polivalente, dois vestiários e três piscinas, sendo uma delas com toboágua.

Basta o advogado apresentar a carteirinha para utilizar o espaço. Os interessados também podem locar quiosques nos fins de semana. O quiosque oferece ventilador, freezer, churrasqueira, e utensílios de cozinha.

O horário de funcionamento do Clube é das 8h às 18h, de sexta a domingo e feriados.

