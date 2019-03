Campeonato Sul-Mato-Grossense já tem desenho dos playoffs e caminho para o título

Mesmo restando ainda uma jornada para a conclusão da fase de classificação da edição 2019 do Campeonato Sul-Mato-Grossense, sete dos oito times que terão o direito de disputar nos playoffs quem levará a taça do estadual já estão definidos. O Comercial ao superar o Corumbaense na décima rodada assegurou sua classificação com antecedência.

Assim, a programação da rodada derradeira, que foi agendada integralmente para o próximo domingo, 17 de março, com todas as partidas (Águia Negra x Aquidauanense, Corumbaense x 7 de Setembro, Costa Rica x Urso, Novoperário x Chapadão, Operário de Dourados x Comercial e União x Operário) começando às 17h (horário de Brasília) irá definir quem será o oitavo colocado. Na luta pela vaga que resta, o Urso está em vantagem.



Formação das chaves indica o caminho para o título

Os resultados da décima primeira jornada também servirão para estabelecer os emparceiramentos das quartas de final. Não há dúvida, contudo, em relação ao principal deles. O time que conseguir a última vaga terá em seu caminho o Águia Negra, que assegurou o primeiro lugar na fase de classificação ao alcançar o patamar de 23 pontos. Com sete vitórias, dois empates e uma derrota, não pode mais ser ultrapassado pelo 7 de setembro, seu mais próximo perseguidor, que tem quatro pontos a menos.