Campeonato Paulista 2017: Ponte Preta enfrenta o Corinthians neste domingo (30)

Após 38 anos, Ponte Preta e Corinthians voltam a decidir o Campeonato Paulista. O primeiro duelo da final do Paulistão está marcado para este domingo (30), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 16h. As informações sobre as partidas do fim de semana estão no Show de Bola Nacional da Rádio Nacional AM, neste domingo, a partir das 15h30. Ouça aqui: (player)

Em 1979, o timão levou a melhor. Mas o título mais lembrando quando se trata de Corinthians e Ponte data de 1977, quando o time do Parque São Jorge bateu a equipe de Campinas e quebrou um jejum de 23 anos sem conquistas.

No Corinthians, o meia Jadson retornou aos treinos no gramado e está garantido na partida. Isso fez o técnico Fábio Carille manter o esquema 4-2-3-1 para a escalação:Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Na Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina não terá o zagueiro Marllon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fábio Ferreira deve ser o substituto. Por outro lado, Reynaldo volta de suspensão. O lateral Nino Paraíba e o meia Renato Cajá foram liberados pelo departamento médico. A Ponte poderá entrar em campo com: Aranha, Nino Paraíba, Fábio Ferreira E Arthur; Fernando Bob, Elton e Jadson; Lucca, Clayson e William Pottker.

Veja Também

Comentários