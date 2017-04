Campeonato Mineiro 2017: Cruzeiro e Atlético duelam neste domingo (30), no Mineirão

Cruzeiro e Atlético começam a decidir o título de campeão mineiro, neste domingo (30), às 16h, no Mineirão. A raposa precisa da vitória em, pelo menos, um dos dois jogos, já que o galo possui a vantagem de jogar pelo empate na soma dos resultados. As informações sobre as partidas do fim de semana estão no Show de Bola Nacional da Rádio Nacional AM, neste domingo, a partir das 15h30. Ouça aqui

O clássico terá a presença de 90% de cruzeirenses e 10% de atleticanos. Como mandante, o Cruzeiro terá maioria nas arquibancadas. O time do técnico Mano Menezes quer fazer valer a força no Mineirão. Em 2017, foram 13 jogos e 11 vitórias no estádio. Duas, inclusive, em cima do próprio Atlético, pela Copa da Primeira Liga e pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

Os cruzeirenses tiveram semana livre pra treinar. Apesar disso, Mano não sabe se vai contar com um dos seus principais jogadores. Thiago Neves que se recupera de uma entorse no joelho e ainda é dúvida. O Cruzeiro deve ir a campo com: Rafael; Mayke, Leo, Caicedo e Diogo Barbosa; Hudson e Henrique; Thiago Neves, Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sobis.

Ao contrário do rival, o Atlético teve semana cheia. Na última quarta-feira, jogou e venceu o Libertad, do Paraguai, por 2 a 0, em um duelo bastante desgastante pela Taça Libertadores da América. O técnico Roger Machado não terá o atacante Rafael Moura suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, a diretoria atleticana conseguiu reduzir de quatro para três jogos a pena de Fred, por agressão, e o artilheiro do campeonato com 10 gols está confirmado. Roger deve mandar a campo: Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias e Maicosuel; Robinho, Otero e Fred.

