Campeonato Estadual de Motocross acontece neste sábado em Nova Alvorada do Sul

As disputas acontecem no Parque de Eventos Pedro Estradioti - Divulgação

A cidade de Nova Alvorada do Sul sedia neste fim de semana a 7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross. As disputas acontecem no Parque de Eventos Pedro Estradioti. A direção da prova estima um público superior a três mil pessoas.

Os treinos livrem acontecem a partir das 14 horas do dia 21, sábado. Já as corridas serão realizadas a partir das 8 horas, no domingo, dia 22.

É esperada a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, cerca de 90 pilotos vão disputar nas categorias Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, Mx5, Mx Nacional, Mx Junior, Mx Iniciante, 50 cc e 65 cc. “A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. São competidores capacitados. Muitos deles já foram campeões em suas modalidades”, disse o presidente.

Ainda conforme André Azambuja, já estão confirmadas no calendário deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul corridas também nas cidades de Sonora e Ponta Porã. “Estamos acertando os últimos detalhes para confirmar disputas em mais dois municípios. Já estamos na fase final de conversação com os prefeitos”, disse o presidente.

A entrada é de graça. A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul aconteceu no dia 12 de março, na cidade de Maracaju, no Motódromo Osmar Ferreira.