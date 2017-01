Campeonato Estadual de Futebol começa neste fim de semana em Campo Grande

A principal competição de futebol de Mato Grosso do Sul começa neste fim de semana. Doze equipes, com o apoio do Governo do Estado, iniciam a caminhada rumo ao título do Campeonato Estadual da Série A. O palco principal volta a abrigar partidas oficiais, neste domingo (29). Depois de fechar para adequações, o Estádio Pedro Pedrossian está pronto para receber jogos. O primeiro desafio é entre Comercial x Novo, às 16h.

Construído no início da década de 1970, o Morenão, que já chegou a reunir quase 40 mil torcedores, passou pelo desgaste do tempo e foi interditado em 2014. Para voltar a ser sede de partidas oficiais precisou passar por uma série de adaptações que foi concluída este mês.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul formalizou termo de cooperação com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo do Estado, o que possibilitou que as adequações exigidas pelo Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária fossem feitas. A reforma incluiu: pintura, marcação e numeração dos lugares (arquibancada e cadeiras); cobertura e nivelamento do gramado; recuperação dos bancos de reservas; pintura e colocação de calhas nas cabines de imprensa; troca e reforma da parte hidráulica dos banheiros da arquibancada coberta, cadeiras e vestiários; revisão do sistema de refletores; pintura das bilheterias; instalação de corrimãos; elevação do guardacorpo; placas de sinalização e instalação do sistema de câmeras de vigilância.

O empenho político do governador do Estado, Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, foram fundamentais para que as demandas saíssem do papel. O esforço conjunto com entidades governamentais, federação e clubes resultou no retorno do Morenão. O espaço para o público foi reduzido. Para o primeiro jogo, neste domingo, entre Comercial e Novo, a lotação máxima é de nove mil pessoas.

“Não podíamos mais deixar o Morenão de fora. O estádio é símbolo do nosso esporte. A casa da torcida sul-mato-grossense. Um templo do futebol, cheio de histórias e essencial para que possamos reerguer o futebol profissional e também poder voltar a receber grandes jogos

nacionais. O Governo do Estado encampou a iniciativa e está devolvendo o Morenão ao público”, disse Marcelo Miranda.

DISPUTA

Na Chave A estão Comercial, Costa Rica, Novo, União ABC, Serc e Operário. Na B, a disputa é entre Sete de Dourados (atual campeão), Urso, Ivinhema, Águia Negra, Corumbaense e Naviraiense. Na primeira fase, as equipes jogam dentro da chave, em turno e returno. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para o mata-mata. A final está prevista para 30 de abril.

Veja Também

Comentários