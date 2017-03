Campeonato de Ranch Sorting de MS acontece neste sábado na Acrissul

O 4º Campeonato NTRMS 2017 de Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul será realizado neste sábado (25), das 10h às 17h, dentro da programação da 79ª Expogrande, e espera receber em torno de 60 inscritos, só na parte da manhã.

"As disputas matinais serão nas categorias aberta, feminina (amazonas), amador e amador principiante, categorias oficiais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM)", explica Prudêncio Lázaro Thomaz, competidor e membro da associação.

Já no período vespertino será disputada a categoria "gira boi", que não é oficial e não entra no ranking, conta Rogério Fontes Pereira, do Núcleo de Tem Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRSMS). "As inscrições para participar poderão ser feitas na hora, só é obrigatório o animal ser Quarto de Milha", comenta.

As provas acontecerão na Pista de Ranch Sorting no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a primeira indoor do esporte no estado.

A modalidade de esporte equestre é a que mais cresce em Mato Grosso do Sul. Baseia-se na prática pecuária de apartação de gado. O esporte, inspirado nas atividades pecuárias, une a tradição e a diversão em família.

A etapa estadual tem as mesmas regras da ABQM, e as cinco melhores duplas dentro do ano hípico do NTRSMS classificam-se para a Copa dos Campeões, que neste ano será disputada em Avaré (SP) em outubro.

79ª Expogrande

A 79ª Expogrande acontece entre os dias 30 de março e 09 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (Mato Grosso do Sul), e conta extensa agenda de leilões, competições e palestras técnicas, além de shows e oportunidades facilitadas de negócios.

Mais informações diretamente na Acrissul pelo telefone (67) 3345-4200.

