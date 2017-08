Campeonato Brasileiro de Pôquer tem o objetivo de unir esportistas de diferentes áreas no pôquer

Além da tradicional grade de eventos do BSOP (Brazilian Series of Poker), o Campeonato Brasileiro da modalidade – disputa que acontece no WTC Sheraton, em São Paulo -, um torneio especial para convidados chamou a atenção de todos aqueles que estavam presentes no local: o desafio dos atletas.

Com o objetivo de unir esportistas de diferentes áreas em uma única modalidade – o pôquer – o desafio recebeu a presença de grandes nomes como Ademir da Guia (um dos maiores ídolos do Palmeiras), Moisés (jogador do Palmeiras), Xande (jogador de futsal do Corinthians e da Seleção Uruguaia), dos medalhistas olímpicos, Rodrigão (vôlei) e Maurren Maggi (atletismo), de Ralfi Ansaloni (jogador de basquete do Pinheiros), dos pilotos Felipe Lapenna, Guga Lima e Allam Khodair (Stock Car), Grummy e Ricardo Guimarães (pólo aquático), além dos atletas paraolímpicos, Mizael Conrado (futebol de 5), Israel Stroh (tênis de mesa), Renato Leite (vôlei sentado) e Verônica Hypólito (atletismo), que se divertiram em uma animada disputa que recebeu 20 inscritos.

No fim, melhor para Israel Stroh que venceu Mizael Conrado na grande decisão e ficou com o título do torneio, recebendo um troféu personalizado e prêmios de patrocinados do evento.

Além da presença de diferentes nomes do esporte, outro ponto que chamou a atenção foi a estrutura pensada para o evento. Isso porque, um baralho em braile foi utilizado para que Mizael - que é cego – pudesse competir com seus oponentes sem ter nenhuma desvantagem na disputa. E o resultado disso foi excelente, já que o competir conseguiu ficar com a segunda colocação do torneio.

“Nós nos sentimos felizes e honrados por este momento. O pôquer é o único esporte onde podemos reunir todos esses grandes nomes de pessoas de diferentes áreas e cada um tem a mesma probabilidade de título do que o oponente. Não existe nenhuma outra modalidade em que isso é possível. Então, isso mostra o por que tantas pessoas estão se engajando em nossa modalidade e esperamos conseguir contribuindo em atividades como esta até mesmo para promover uma união entre os esportistas”, comentou Devanir Campis, diretor do BSOP.

O PokerStars é patrocinador oficial do BSOP.

