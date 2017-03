Campeão olímpico no Rio, Thiago Braz assina contrato com o Pinheiros

Thiago Braz é um orgulho para o Brasil. Foi ele que, no dia 15 de agosto de 2016, surpreendeu o mundo inteiro quando superou o francês Renauld Lavillenie e conquistou a inédita medalha de ouro para o País em uma Olimpíada no salto com vara. E agora, visando fazer ainda mais história, ele está de casa nova. A partir desta terça-feira, Thiago é atleta do Esporte Clube Pinheiros, uma das grandes potências do Brasil nos esportes olímpicos.

"Sempre tive vontade de sentir o gostinho de entrar aqui no Pinheiros", vibrou o atleta, que assinou um vínculo de quatro anos com o clube juntamente com Ana Paula Oliveira, sua esposa, também atleta. "Só não sei quanto tempo vou conseguir ficar aqui no Brasil. Espero que o máximo possível", disse ele, admitindo que pretende continuar treinando em Fórmia, na Itália, onde se preparou antes da Olimpíada do Rio.

Durante o evento, Thiago também lembrou o seu feito nos Jogos Olímpicos, dizendo que a "ficha" ainda não caiu completamente. "Me sinto muito realizado de conseguir esse feito. Era um sonho que eu tinha de saltar mais de seis metros e se confirmou em uma Olimpíada dentro da minha casa. Então não poderia ser melhor", vibrou, lembrando a rivalidade com Lavillenie e as declarações do francês antes da prova, que disse que o brasileiro "tinha talento, mas que era um atleta inconsistente".

"Pra falar a verdade, eu nem li essas notícias. Foi a Ana Paula, minha esposa, que viu. E ela só mostrou pra mim depois que eu competi e ganhei a medalha. Na hora da competição eu nem sabia. Depois eu fique pensando: 'Nossa, olha o que ele falou de mim, deve ter se arrependido agora'", finalizou, aos risos.

