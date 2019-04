Campeão em Montecarlo, Fognini sobe 6 posições e é 12º; Djokovic amplia liderança

A campanha no Masters 1000 de Montecarlo, o terceiro na temporada de 2019 e o primeiro em quadras de saibro, rendeu bons frutos para os finalistas Fabio Fognini e Dusan Lajovic. O italiano, que conquistou o título após a façanha de eliminar o espanhol Rafael Nadal nas semifinais, subiu seis posições na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP e é agora o 12.º colocado, o melhor posto de sua carreira de 622 jogos.

Mesmo sendo vice-campeão no Principado de Mônaco, Lajovic teve uma ascensão bem maior que Fognini. O sérvio de 28 anos ganhou 24 colocações e entrou no Top 30 pela primeira vez na carreira profissional, subindo para o 24.º lugar.

Na ponta, Novak Djokovic, compatriota de Lajovic, foi eliminado nas quartas de final em Montecarlo, mas mesmo assim ampliou ainda mais a sua vantagem para Nadal. Isso porque o espanhol defendia o título e desta vez caiu nas semifinais - fato que não acontecia desde 2015. A diferença que estava em 2.345 pontos subiu um pouco mais e agora ultrapassa a casa dos 3 mil.

A queda do japonês Kei Nishikori de sexto para sétimo, sendo ultrapassado pelo sul-africano Kevin Anderson, foi a única mudança no Top 10. Completam os 10 primeiros colocados: o alemão Alexander Zverev (3.º), o suíço Roger Federer (4.º), o austríaco Dominic Thiem (5.º), o grego Stefanos Tsitsipas (8.º), o argentino Juan Martin Del Potro (9.º) e o norte-americano John Isner (10.º).

Entre os brasileiros, o cearense Thiago Monteiro ganhou duas posições e é o melhor do País na 112.ª colocação. Na sequência aparece Rogério Dutra Silva, que caiu três lugares e é agora o 163.º colocado. Thomaz Bellucci, na luta para retomar um melhor ranking, subiu 11 postos e é o número 212 do mundo.

FEMININO - Por conta da disputa da Fed Cup - semifinais do Grupo Mundial e repescagens por todo o planeta -, o ranking da WTA teve poucas mudanças na atualização desta segunda-feira. A primeira alteração foi a queda de seis posições da chinesa Saisai Zheng, que é agora a 49.ª do mundo. Entre as seis que ganharam colocação está a norte-americana Venus Williams, ex-líder, que é a 48.ª colocada.

A japonesa Naomi Osaka segue na ponta, seguida pela romena Simona Halep e pelas checas Petra Kvitova e Karolina Pliskova. Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia é a melhor na 124.ª posição.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.160 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 8.085

3.º - Alexander Zverev (ALE) - 5.770

4.º - Roger Federer (SUI) - 5.590

5.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.675

6.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.115

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.690

8.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.240

9.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 3.225

10.º - John Isner (EUA) - 3.085

11.º - Marin Cilic (CRO) - 2.845

12.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.840

13.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.730

14.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.505

15.º - Borna Coric (CRO) - 2.480

16.º - Milos Raonic (CAN) - 2.050

17.º - Marco Cecchinato (ITA) - 2.041

18.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.930

19.º - Gael Monfils (FRA) - 1.875

20.º - Denis Shapovalov (CAN) - 1.820

112.º - Thiago Monteiro (BRA) - 523

163.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 338

212.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 240

256.º - Guilherme Clezar (BRA) - 177

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 5.967 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 5.782

3.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.645

4.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.580

5.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.220

6.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.020

7.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.640

8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 4.386

9.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 4.275

10.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 3.520

11.ª - Serena Williams (EUA) - 3.461

12.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.421

13.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.145

14.ª - Madison Keys (EUA) - 3.011

15.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.845

16.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.812

17.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.630

18.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.580

19.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.525

20.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.515

124.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 477

356.ª - Carolina Alves Meligeni (BRA) - 115

444.ª - Gabriela Cé (BRA) - 69

451.ª - Luisa Stefani (BRA) - 66