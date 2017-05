Campeão em Barcelona, Nadal diminui diferença para líderes no ranking da ATP

A nova atualização semanal do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira, confirmou o bom momento vivido por Rafael Nadal. Campeão do Torneio de Barcelona no último domingo, o veterano de 30 anos manteve a quinta colocação na lista, mas diminuiu a diferença para os líderes.

Com o troféu, Nadal chegou a 4.735 pontos, agora a 390 pontos de Roger Federer, quarto colocado. Vale lembrar que o espanhol já havia sido campeão na semana anterior, em Montecarlo, resultado que o fez subir da sétima para a quinta colocação no ranking.

A atualização desta segunda, aliás, não trouxe alterações de posições no Top 10. O britânico Andy Murray segue tranquilo na ponta do ranking, com 11.870 pontos, com grande diferença para o segundo colocado, o sérvio Novak Djokovic, que tem 8.085. A terceira colocação é do suíço Stan Wawrinka, com 5.695.

Campeão do Torneio de Budapeste no domingo, o francês Lucas Pouille manteve a 14.ª colocação no ranking, mas agora com 2.746 pontos. Tomas Berdych ultrapassou Grigor Dimitrov, agora em 12.º, Gael Monfils ganhou a 16.ª posição de Nick Kyrgios e Alexander Zverev deixou para trás Pablo Carreño Busta e agora é o 20.º, nas únicas alterações do Top 20.

Entre os brasileiros, o número 1 do País, Thomaz Bellucci, perdeu três posições e caiu de 54.º para 57.º, com 866 pontos. Rogério Dutra Silva manteve-se em 69.º, com 715, e Thiago Monteiro perdeu uma colocação, parando em 81.º, com 645.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Andy Murray (GBR), 11.870 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 8.085

3) Stan Wawrinka (SUI), 5.695

4) Roger Federer (SUI), 5.125

5) Rafael Nadal (ESP), 4.735

6) Milos Raonic (CAN), 4.165

7) Kei Nishikori (JAP), 4.010

8) Marin Cilic (CRO), 3.565

9) Dominic Thiem (AUT), 3.535

10) David Goffin (BEL), 2.975

11) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.915

12) Tomas Berdych (RCH), 2.870

13) Grigor Dimitrov (BUL), 2.820

14) Lucas Pouille (FRA), 2.746

15) Jack Sock (EUA), 2.450

16) Gael Monfils (FRA), 2.410

17) Nick Kyrgios (AUS), 2.335

18) Roberto Bautista Agut (ESP), 2.145

19) Albert Ramos (ESP), 2.135

20) Alexander Zverev (ALE), 2.005

57) Thomaz Bellucci (BRA), 866

69) Rogério Dutra Silva (BRA), 715

81) Thiago Monteiro (BRA), 645

138) João Souza (BRA), 419

