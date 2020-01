Campeão da Libertadores e craque ex-Bahia são destaques na apresentação do Operário para 2020

O evento aconteceu no Centro Universitário Unigran Capital - Foto: Divulgação/Assessoria

O Operário Futebol Clube apresentou nesta quinta-feira (30) o elenco e comissão técnica que vão defender as cores do clube no Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol em 2020. Os principais destaques da apresentação, pelo longo histórico que já possuem nos campos, foram o atacante Rychely, campeão da Copa Libertadores em 2011 com o Santos e o meia Ávine, que já defendeu o Bahia.

O evento aconteceu no Centro Universitário Unigran Capital. Além da equipe, também foram apresentados os patrocinadores e apoiadores do Galo nesta temporada. Quem comandou a apresentação foi o vice-presidente Nelson Antônio da Silva. Ele comentou sobre os shows do cantor João Paulo e da dupla Victor Gregório & Marco Aurélio que vão acontecer no pré e pós-jogo de estreia, domingo (2), a partir das 15h, no estádio Morenão - previsão é que as atrações musicais entrem no palco a partir das 13h.



"Quero fazer um agradecimento especial ao Governo do Estado, Fundesporte e Fundação de Cultura, que irão nos apoiar durante esse campeonato. Também gostaria de agradecer aos patrocinadores que acreditaram nós e serão de grande valia para nós", destaca Nelson.



Posteriormente, ele chamou um a um os integrantes da comissão técnica e os atletas que vão defender a camisa do Operário neste ano.



Contudo, outros nomes tão importantes como farão parte do grupo montado para 2020 no Operário. Um deles é Igor Vilela, meia campeão estadual pelo Galo em 2018 e que retorna ao clube após passagem pelo futebol português, onde defendeu o Vilafranquense.



"Foi uma experiência fantástica para mim, não só dentro do campo, mas fora também. Espero trazer o que aprendi lá fora para cá, para o Operário, para ajudar meus companheiros. Tenho certeza que o trabalho está sendo bem feito e a gente vai ter dedicação para conquistar esse título novamente", frisa Igor.



Já o experiente volante Rilber chega este ano ao Galo, mas já conhecendo bem o futebol local, já tendo defendido o Águia Negra e o Urso de Mundo Novo. "Agora para a estreia estou muito confiante. Foram 30 dias de muita entrega na pré-temporada e vamos buscar a vitória a todo momento. Nosso grupo é de muito caráter", conta.



Fala, treinador!



O comandante do Galo neste Estadual será o jovem Glauber Caldes, formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e com passagens pelas comissões técnicas de vários clubes, com mais destaque para o Vila Nova (GO) e o Novorizontino (SP). O Operário será sua segunda experiência como treinador da equipe principal.



Hoje com 33 anos, mas quase 1/3 deles passados no "mundo da bola" fora de Mato Grosso do Sul, Glauber tem experiência suficiente que o gabaritam para o cargo e é conhecido por buscar sempre aplicar suas convicções teóricas na prática, com um jogo que valoriza a posse de bola, e tenta ser rápido nas transições.



"Nossa expectativa é a melhor possível para esse campeonato. Não podemos fugir da responsabilidade que o Operário tem e sempre terá de disputar o título, não vamos nos privar desse peso e dessa responsabilidade", comenta Glauber, que completa.



"Pensando nisso, fizemos uma boa pré-temporada, trabalhamos bastante no nosso dia a dia, sol a sol. Acreditamos que montamos um grupo competitivo e totalmente capaz de cumprir os objetivos a qual nos propomos cumprir", finaliza.