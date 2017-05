Campeão, Bayern goleia o Freiburg nas despedidas de Lahm e Xabi Alonso

Com o título já garantido, o torcedor de Bayern de Munique compareceu em peso à Allianz Arena neste sábado para a última rodada do Campeonato Alemão, contra o Freiburg. Mais do que a comemoração da conquista, a presença maciça era fruto da despedida de dois grandes nomes do futebol nos últimos tempos: Philipp Lahm e Xabi Alonso. Em campo, o Bayern não decepcionou e goleou por 4 a 1 para encerrar com Chace de ouro sua trajetória.

A festa tomou conta do gramado e das arquibancadas antes mesmo do apito inicial. Xabi Alonso era bastante festejado, mas o carinho por Lahm era claramente especial. O jogador recebeu faixas, foi lembrado em cartazes e mosaicos pela torcida e estava emocionado já no alinhamento das equipes.

Afinal, o lateral passou praticamente toda sua carreira de 15 anos vestindo a camisa do Bayern, com exceção de um breve período emprestado ao Stuttgart, e se consolidou como capitão da equipe. Xabi Alonso, por sua vez, chegou somente em 2014, já em estágio final de sua trajetória, mas também viveu bons momentos por lá.

Talvez influenciado pela bela homenagem, o Bayern de Munique foi com tudo para cima e não demorou para abrir o placar. Aos três minutos, Robben recebeu pela direita e fez o que está acostumado: foi cortando para o meio até achar espaço para bater, cruzado, sem chances para o goleiro.

Mas o gol tirou o ímpeto do Bayern e deixou o jogo morno. Sem grandes oportunidades de ambos os lados, a partida só ganhou em emoção novamente na reta final do segundo tempo. Aos 27 minutos, Vidal recebeu de Robben na meia-lua e bateu colocado, com estilo, para marcar o segundo.

O Freiburg, então, se lançou ao ataque e diminuiu aos 30, com Petersen. Só que os visitantes cochilaram no fim e viram a derrota virar goleada com dois gols já nos últimos minutos. Aos 44, Ribery deixou sua marca. Já nos acréscimos, foi a vez de Kimmich marcar.

O apito final trouxe mais festa para Lahm e Xabi Alonso, e nenhum dos dois conseguiu segurar as lágrimas. Com os nomes cantados pela torcida, os jogadores deram uma volta olímpica no gramado antes da cerimônia de premiação pela conquista do campeonato, na qual o lateral alemão levantou o último troféu de sua carreira.

A campanha do Bayern foi encerrada com 82 pontos, 15 de vantagem para o vice-campeão RB Leipzig, que não passou de um empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt neste sábado. Já o Freiburg ficou na sétima posição, com 48 pontos, e vai à fase preliminar da Liga Europa em 2017/2018.

Um ponto à frente do Freiburg, o Hertha Berlin estará na fase de grupos do torneio europeu apesar da péssima despedida do Campeonato Alemão, ao ser goleado em casa pelo Bayer Leverkusen por 6 a 2. Para o Leverkusen, tratou-se de um raro momento de celebração em meio a uma temporada para ser esquecida. O time encerrou a participação no Alemão com 41 pontos, em 12.º.

Outro que viveu temporada para esquecer foi o Schalke 04, décimo colocado, com 43 pontos, que se despediu com um empate por 1 a 1 diante do já rebaixado Ingolstadt, fora de casa. Com a queda também concretizada, o Darmstadt também empatou, fora de casa, diante do Borussia Mönchengladbach, por 2 a 2.

Veja Também

Comentários