Campeão antecipado, Vergne fecha o ano com vitória na Fórmula E; Di Grassi é 2º

No dia seguinte de garantir o título da Fórmula E, o francês Jean-Eric Vergne fechou a temporada com chave de ouro ao vencer neste domingo a segunda etapa de Nova York. No sábado, o piloto da Techeetah terminou a prova na quinta colocação e o resultado foi o suficiente para que ficasse com o troféu de 2017/2018.

Neste domingo, a quarta vitória do francês na temporada veio de maneira tranquila. Ele largou em terceiro lugar e assumiu o primeiro lugar já nas primeiras voltas. O brasileiro Lucas Di Grassi, que largou em quinto, fez uma boa corrida e ficou muito próximo de conseguir a terceira vitória consecutiva na temporada.

Mas, apesar de pressionar Vergne nas voltas finais, o brasileiro da Audi Sport terminou na segunda colocação. O sétimo pódio seguido de Di Grassi garantiu a ele o vice-campeonato na classificação final, ultrapassando o britânico Sam Bird, que ficou em décimo neste domingo e fechou em terceiro no geral.

O alemão Daniel Abt, também da Audi Sport, completou o pódio na etapa deste domingo. A segunda e a terceira colocações serviram para dar à Audi Sport o título do Mundial de Construtores. A equipe chegou para a etapa final em segundo lugar, mas conseguiu deixar os chineses da Techeetah para trás por dois pontos de diferença.

O suíço Sébastien Buemi havia feito a pole, mas não teve forças para permanecer entre os primeiros e fechou em quarto lugar. O sueco Felix Rosenqvist terminou na quinta colocação, à frente do australiano Mitch Evans. O outro brasileiro do grid, Nelsinho Piquet, ficou em sétimo. O alemão Nick Heidfeld foi o oitavo, com seu compatriota André Lotterer em nono. O britânico Sam Bird fechou o Top 10.

A disputa deste domingo quase que não aconteceu por conta da tempestade com raio que caiu no local horas antes da largada. A organização do evento chegou a declarar que o evento estava sob risco. Mas depois o tempo melhorou e a largada foi confirmada para às 16h03, como programado inicialmente.

A temporada 2018/2018 da Fórmula E contará com mais um brasileiro no grid. O veterano Felipe Massa assinou contrato com a Venturi por três anos. A disputa recomeçará em 15 de dezembro, na Arábia Saudita, e terá carros novos. Diferentemente de todas as outras edições, os pilotos não precisarão mais trocar de carro durante uma corrida.