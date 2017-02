Campeã olímpica Rafaela Silva estreará backnumber dourado em Paris

Campeã dos Jogos Olímpicos do Rio, Rafaela Silva não ganhou apenas a medalha. Também recebeu o direito de utilizar um backnumber dourado durante todo o ciclo olímpico. Toda vez que uma rival subir ao tatame com ela, saberá que estará lutando contra a campeã olímpica da categoria até 57kg.

A estreia do backnumber dourado será no sábado, no primeiro dia do Grand Slam de Paris, um dos eventos mais tradicionais do Circuito Mundial de Judô. "Sei que por causa do ouro olímpico as atenções estarão voltadas para mim, então treinei forte e com muita seriedade para começar bem o ano. A competição será em alto nível e reunirá as principais judocas do mundo, então não posso vacilar em nenhum momento", diz Rafaela.

A competição será apenas a segunda dela desde o ouro olímpico no Rio. Em novembro, ela competiu pelo Instituto Reação no Grand Prix Interclubes, no Brasil. Assim, será o primeiro torneio internacional com a presença da carioca desde os Jogos Olímpicos.

Em Paris está boa parte da elite do judô feminino do Brasil. Foram convocadas Sarah Menezes, Érika Miranda (ambas 52kg), Maria Portela (70kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg), todas olímpicas no Rio. O torneio, porém, também marcará a estreia das jovens Larissa Farias (48kg) e Yanka Pascoalino (63kg) em um evento desse nível.

"Me sinto muito honrada por representar o Brasil em mais essa competição fortíssima. Em 2014, fiquei deslumbrada por assistir a esse evento. Hoje, realizo o sonho e objetivo de poder lutá-lo", comentou Larissa em suas redes sociais.

No masculino o Brasil terá Eric takabatake (60kg), Victor Penalber (81kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), Rafael Silva (+100kg), David Moura (+100kg) e os jovens Daniel Cargnin 66kg) e Eduardo Yudi Santos (81kg). O Grand Slam começa no sábado e vai até domingo.

