Campeã em Charleston, Kasatkina salta 13 posições no ranking; Bia também sobe

Maior surpresa do Torneio de Charleston, a tenista russa Daria Kasatkina deu um salto no ranking da WTA após faturar o título nos Estados Unidos, no fim de semana. Ela subiu nada menos que 13 posições na lista e entrou no Top 30 na atualização feita nesta segunda-feira. A brasileira Beatriz Haddad Maia também subiu e segue como a número 1 do País.

Ao superar na final a letã Jelena Ostapenko, a tenista de apenas 19 anos conquistou o primeiro título de WTA da sua carreira e ainda trocou a 42ª pela 29ª colocação do ranking. Ainda não foi sua melhor posição na lista. Em agosto do ano passado, ela chegou a figurar em 24º lugar. Mesmo com a derrota na final em Charleston, Jelena Ostapenko subiu no ranking, aparecendo agora no 50º posto.

Entre as tenistas mais bem colocadas no ranking, a alemã Angelique Kerber voltou a tropeçar numa final neste ano. Ainda em busca do primeiro título da temporada, ela foi derrotado na final do Torneio de Monterrey, no México. O revés, porém, não colocou em risco a liderança do ranking. Ele segue em primeiro, à frente da norte-americana Serena Williams.

O Top 10 conta ainda com a checa Karolina Pliskova, em terceiro lugar. Ela é seguida pela eslovaca Dominika Cibulkova, pela romena Simona Halep, pela espanhola Garbiñe Muguruza, pela inglesa Johanna Konta, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela russa Svetlana Kuznetsova e pela norte-americana Madison Keys.

A entrada de Keys no Top 10 foi a única mudança na lista das dez melhores tenistas da atualidade. Ela desbancou a veterana e compatriota Venus Williams, que caiu para o 12º lugar.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia subiu quatro posições e aparece agora em 153º. Ela poderá subir mais na próxima atualização da lista porque furou o qualifying do Torneio de Bogotá, no fim de semana. Se vencer na rodada de abertura, Bia poderá aparecer até em 145º lugar na próxima segunda.

Paula Gonçalves segue como a número 2 do Brasil, no 180º posto. Teliana Pereira, por sua vez, está em 207º. E Laura Pigossi está na 365ª colocação do ranking.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Angelique Kerber (ALE), 7.335 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.010

3º - Karolina Pliskova (RCH), 6.020

4º - Dominika Cibulkova (ESL), 5.065

5º - Simona Halep (ROM), 5.022

6º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.790

7º - Johanna Konta (ING), 4.330

8º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.290

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.025

10º - Madison Keys (EUA), 3.857

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.850

12º - Venus Williams (EUA), 3.811

13º - Elina Svitolina (UCR), 3.740

14º - Petra Kvitova (RCH), 3.030

15º - Elena Vesnina (RUS), 2.925

16º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.475

17º - Samantha Stosur (AUS), 2.120

18º - Barbora Strycova (RCH), 2.080

19º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.080

20º - Kiki Bertens (HOL), 1.929

153º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 376

180º - Paula Gonçalves (BRASIL), 298

207º - Teliana Pereira (BRASIL), 252

365º - Laura Pigossi (BRASIL), 101

