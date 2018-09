Campeã do US Open, Osaka bate eslovaca em estreia no Torneio de Tóquio

De volta às competições após faturar o título do US Open, a japonesa Naomi Osaka estreou com vitória no Torneio de Tóquio, diante dos seus compatriotas, nesta quarta-feira. A tenista número sete do mundo arrasou a eslovaca Dominika Cibulkova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos.

Osaka não competia desde que levantou o seu primeiro troféu de Grand Slam na carreira, no dia 8, em Nova York. A final em que conquistou seu maior feito até agora foi marcada pela polêmica entre a rival Serena Williams e o árbitro português Carlos Ramos. A americana sofreu punições, o que gerou revolta por parte da torcida local, que chegou a vaiar Osaka ao longo da decisão e até na cerimônia de premiação.

Após experiência tão desagradável, a primeira japonesa a vencer um Grand Slam fez seu retorno às quadras justamente jogando com o apoio da torcida. "Foi um jogo difícil porque ela é uma grande jogadora. Mas sou grata por poder jogar diante de vocês e quero agradecer a todos pelo apoio", disse a terceira cabeça de chave aos fãs, após a vitória sobre Cibulkova.

Diante das arquibancadas lotadas da Tachikawa Arena, a tenista de apenas 20 anos atropelou a 30ª do ranking. Com saque afiado, a japonesa disparou 10 aces e acertou 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, não teve o saque sob ameaça em nenhum momento da partida.

Ao mesmo tempo, a tenista da casa faturou cinco quebras de serviço, praticamente acabando com qualquer chance de reação da eslovaca. Nas quartas de final, Osaka vai enfrentar a vencedora do duelo entre a estoniana Anett Kontaveit e a checa Barbora Strycova.

Ainda nesta quarta, a espanhola Garbiñe Muguruza voltou a decepcionar ao ser derrotada logo em seu segundo jogo na quadra dura do torneio de nível Premier. A ex-número 1 do mundo caiu diante da norte-americana Alison Riske por 6/1 e 6/2.

Nas quartas, Riske vai duelar com a checa Karolina Pliskova, quarta cabeça de chave, que avançou na competição ao derrotar a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Em outro resultado do dia, a francesa Caroline Garcia superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/4, 2/6 e 7/5. Garcia é a segunda cabeça de chave do torneio japonês.

COREIA DO SUL - Duas principais candidatas ao título do Torneio de Seul, a letã Jelena Ostapenko e a holandesa Kiki Bertens venceram em suas estreias. A primeira bateu a espanhola Lara Arruabarrena por duplo 6/3, enquanto Bertens despachou a tailandesa Luksika Kumkhum por 7/6 (9/7) e 6/2. Também avançaram na competição a grega Maria Sakkari, a russa Evgeniya Rodina, a australiana Ajla Tomljanovic e a taiwanesa Su-Wei Hsieh.